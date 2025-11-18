100均で買い溜め確定！厚手で丈夫だからガシガシ使える！コスパ抜群なキッチン消耗品
商品情報
商品名：ジィーっと音が出るスライダーフリーザーバッグ（Mサイズ）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：22cm×18cm
入り数：11枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480680132
厚手で丈夫だから破れにくい！ダイソーで見つけたフリーザーバッグ
ジップ付き保存袋って、入り数が少ないのにお値段がちょっと高いことがありますよね。スーパーなどで販売されているメーカー品は、品質がしっかりしていて安心なものの、価格の面で手を出しにくいイメージがあります。
そんな中、先日ダイソーで気になる商品を見つけました！
それが、こちらの『ジィーっと音が出るスライダーフリーザーバッグ（Mサイズ）』。価格は110円（税込）です。
ダイソーでもジップ付きの保存袋はさまざまなものが販売されていますが、こちらは無地のシンプルなデザインです。
11枚入りで110円と、コスパも抜群なのが嬉しいです！
よくあるプチプラの商品と違うのは、とても丈夫なつくりということ！
厚みが約70ミクロンと厚手で、破けにくくなっています。
おまけに、ジップ部分は便利なスライダータイプになっているのもポイント！
開け閉めが簡単でとてもスムーズです。
商品名の通り閉じる際にジーっと音が鳴るので、しっかり閉じられていることを確認しやすくて安心です。
食品だけでなく小物や旅行グッズの仕分けにも便利！
約22cm×18cmのMサイズで大きすぎず小さすぎず、食品を小分けするのにちょうどいい大きさです。
冷蔵・冷凍OKなので使い勝手も良いですよ◎
また、小物の整理整頓にも便利で重宝します。
旅行用のコスメやスキンケアアイテムなどをまとめるのにも大活躍！
水に強い素材なので、洗面グッズを入れて温泉に持っていくのにもおすすめです。
丈夫なのでガシガシ使えるというのも魅力♡
今回は、ダイソーの『ジィーっと音が出るスライダーフリーザーバッグ（Mサイズ）』をご紹介しました。
箱がないので保管しやすく、ゴミを捨てやすいのもいいなと思いました！こちらはMサイズですが、14枚入りのSサイズ、6枚入りのLサイズもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。