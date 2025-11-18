コレでストレスなくなった！パッと取り出せてきれいに保管！指名買いしたい便利な100均袋
商品情報
商品名：ひも付きコンパクト手さげポリ袋 Mサイズ 38枚入
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横215×マチ125×縦430mm（外形）
入り数：38枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4573553202444
保管のしやすさも抜群！ダイソーの『ひも付きコンパクト手さげポリ袋』
100均でも手さげポリ袋がたくさん販売されていますが、いつも収納方法に悩みます。ファイルボックスや専用のケースに入れて保管するものの、気付いたら袋がぐちゃぐちゃに…なんてことが多々。
そんな悩みを一発で解消してくれる商品をダイソーで発見しました！それが、こちらの『ひも付きコンパクト手さげポリ袋 Mサイズ 38枚入』です。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。
こちらのポリ袋は、収納のしやすさに特化した便利なアイテムとなっています。
パッケージのミシン目部分で切り取ると…
パッケージに折りたたまれて入っていたポリ袋の下部が出てきました。
ここで、なんとなくどのように使用するのかお気付きの方もいるかもしれません！
紐がついているので、棚やキッチンなどにフックを取り付けて吊るして保管することができます。
ポリ袋を取り出す際は、下に引っ張るようにしてぱっと取り出せて楽ちん！
ボックスや収納ケースに入れるよりも、こちらのほうがきれいにスッキリ管理できます。
缶やペットボトルにちょうどいいサイズ◎お買い物やゴミ袋に！
ポリ袋の外形サイズは約横215×マチ125×縦430mmです。
Mサイズなので、お買い物やゴミ袋などに使いやすいと思います。
Mサイズの他にも、Lサイズ、LLサイズも揃っているようです。
ただ、とても薄いのですぐに破れてしまいそうな心配はあります。
鋭利なものを入れるのは避けるなど、使い方に気を付けたいところです。
350mLの缶や、500mLのペットボトルを入れるのにちょうどいいです。
コンビニなどに行く際に、パッと取って持っていくと便利ですよ。
口を楽に閉じられる『ひも付きポリ袋（3L用、30枚）』もおすすめ！
同じくダイソーで販売されている『ひも付きポリ袋（3L用、30枚）』も便利でおすすめです！
サイズは28×27cmと小さめですが、3Lとたっぷり入るので頼りがいがあります。
ひもを引っ張るだけで簡単に口を閉じることができるのも嬉しいポイント。
温泉やスパなどで濡れたものを持ち替える際にも役立ちます。
他にも、ダイソーには優秀なポリ袋がたくさん揃っています♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。