ドイツの開発会社が手掛けたインディーゲーム『The Berlin Apartment』が本日発売 とあるアパートの住人たちの生涯を追体験するアドベンチャー
ドイツの開発会社「BlueBackpack」が制作を手掛けた3D探索アドベンチャー『The Berlin Apartment』（PC（Steam）／PS5／Xbox）が、本日18日に発売となった。
【写真】『The Berlin Apartment』スクリーンショット
本作品はウィッシュリストが全世界で10万件を突破している注目作。2026年1月に開催される「台北ゲームショウ」が主催するアジア最大級のインディーゲームアワード「Indie Game Award 2026」ベストナラティブ部門のファイナリストにも選出されている。
舞台は時代と共に常に変化し続ける街、ドイツ・ベルリンの120年を見てきたとあるアパートメント。プレイヤーはかつての住人たちのそれぞれの生涯における転機を追体験していく。トゥーン調の美麗なグラフィックで表現された没入感の高いゲーム性が特徴だ。
また、本作のパブリッシングを担当しているPARCO GAMESは、11月29日に放送される世界最大級のインディーゲーム生放送イベント『INDIE Live Expo』に協賛し、本作品を含むパブリッシングタイトル『Constance』『南極計画』の紹介を予定している。
『The Berlin Apartment』は、PC（Steam）／PS5／Xbox向けに配信中。
