

日々のウォーキングの「理想の歩数」とは？ 複数の研究結果から導かれた「最適解」を紹介します（写真：elise／PIXTA）

【表を見る】がんを予防するために「多く摂取するもの」「避けるべきもの」一覧

運動が健康に良いことは常識ですが、「どのように」「どれだけ」やれば最も効果的なのでしょうか。

多忙なビジネスパーソンにとって、よく言われる「1日1万歩」は現実的な目標ではないかもしれませんが、ご安心ください。CNNやTIMESなど海外メディアでも大きく報じられた筆者の最新研究で、「理想の歩数」は1万歩ではなく、もっと低い目標で十分な健康効果が得られることを証明しました。

膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書籍『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、最小の労力で最大の健康リターンを得るための「科学的な最適解」を解説してもらいます。

ウォーキングは特に年配の方に重要なテーマ





運動はいろんな形式がありますが、とくにご高齢な方にとっては、ウォーキングこそが最も好まれる運動様式です。ゆっくり歩くくらいだとそこまで心肺への負荷は大きくありませんが、その健康の利益ははっきりしています。

歩数と健康の関連性をみた論文は多くあり、それをまとめた報告によれば、1日7500歩程度までは、多ければ多いほど死亡や心臓病のリスクが低いことが示されています（※1）。

一方で、どのようにウォーキングするのが最も効果的なのか調べた研究はほとんどありませんでした。どのように、というのは、例えば「週1〜2回、ウォーキングする時間を決めてしっかり取り組む」ことや、「毎日の歩数が増えるよう意識する」ことだったりします。これを直接比較するため、高齢女性のデータを使って研究を行いました（※2）。

研究では、Women’s Health Studyという大規模なデータを用いました。このデータの中で、心臓病の既往のない高齢女性1万3547名を対象に、1週間アクチグラフというウェアラブルデバイスをつけてもらい、運動時間や歩数を測定しました。その後彼女らを11年追跡し、死亡や心臓病の発症を検証しました。

このデータを使い、「歩数の目標値を1週間のうち何日達成したか」が死亡や心臓病発症とどれくらい関連性があったのかを調べました。歩数の目標値は、1日4000、5000、6000、7000歩という4パターンを検証しました。年齢や併存疾患などを調整した統計モデルを使いました。

4000歩を週1〜2日でも大きな健康効果

すると、面白い結果が大きく2つ得られました。

1つ目は、1日も4000歩を達成しない人と比較し、1〜2日でも4000歩を達成した人は、死亡リスクが26%、心臓病リスクが27%も低かったのです。つまり、ほとんど歩かない方と比べ、少しでも歩く習慣があると、病気のリスクはかなり減ることが期待される、ということが示されました。

2つ目は、平均歩数で調整したとき、その関連性は完全になくなったことです。これはどういうことかというと、健康を考える上では、「1週間のなかでどのように歩くか」というパターンよりも、結局平均歩数のほうが重要であることを示しています。

少しでも歩くこと、そして目標は平均歩数であること。高齢の方を対象とした場合、運動と健康を考える上でこのような知見は重要です。特に車社会で歩く頻度が少ない方は、1週間に数日でも少しでも歩く習慣をつけることで、大きな健康効果が期待されます。

以上が私が行った研究のまとめですが、ほぼ同時期に似た研究が発表されました（※3）。

これはUK Biobankというヨーロッパのデータを使い、平均62歳くらいの方を対象としたもので、1回のウォーキングの持続時間が健康と関わるかを検証したものです。

この研究では、平均歩数で調整した後も、1回のウォーキングの持続時間が長ければ長いほど死亡率が低いことを示しています。なお、この比較は1回5分未満/5〜10分/10〜15分/15分以上という「かなり少ない持続時間」での分け方です。

この研究が示唆していることは、1日の中で「しっかりとウォーキングの時間をとること」が重要であるということで、これは平均歩数では示しきれない「運動習慣の良い側面」を示しているということかと考えられます。

しかもこれは平均歩数を加味した上でも追加的な恩恵があるかもしれないということ。歩く習慣をつける際には、1回のウォーキングの時間をしっかり確保することは大事なようです。

日々のウォーキングの習慣を振りかえろう

一方で、人によって効果が異なることも重要です。特に歩数と健康の関連性は年齢によって大きく異なることが示されています。

上2つの研究も対象年齢の平均の差が10歳程度ある点は注意する必要があります。また、どちらの研究も運動量を1週間しか測定しておらず、時間がたって運動習慣が変化することについては考慮できていません。

さらに、どちらの研究も「ウォーキングをしていた人が死亡率が低かった」という関連性をみたものであり、直接に因果関係（「ウォーキングをすると死亡率が減る」ということ）を主張しているものではありません。

例えば、具合が悪いから歩数が少ないという逆の因果関係を捉えている可能性もあります。ただ、それを考慮したような解析を行っても同じような結果が得られており、因果関係を一部捉えられていると考えています。

以上をまとめると、因果関係がはっきりしない点もあるものの、少しでも運動する健康のメリットはかなり大きいことが言えます。1日1万歩でなくても、たとえば4000歩を週1〜2日でもいいので、ウォーキングの習慣をつけることで心臓病や早期死亡の予防が効率的にできるかもしれません。

ぜひこのようなエビデンスを参考に、日々のウォーキングの習慣を振りかえってみてください。

【参考文献】

※1. Paluch AE, Bajpai S, Bassett DR, Carnethon MR, Ekelund U, Evenson KR, Galuska DA, Jefferis BJ, Kraus WE, Lee I-M, et al. Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. The Lancet Public Health. 2022;7:e219-e228.

※2. Hamaya R, Evenson KR, Lieberman D, Lee I-M. Association between frequency of meeting daily step thresholds and all-cause mortality and cardiovascular disease in older women. Br J Sports Med. 2025;bjsports-2025-110311.

※3. del Pozo Cruz B, Ahmadi M, Sabag A, Saint Maurice PF, Lee I-M, Stamatakis E. Step Accumulation Patterns and Risk for Cardiovascular Events and Mortality Among Suboptimally Active Adults. Ann Intern Med [Internet]. 2025 [cited 2025 Oct 28];Available from: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/ANNALS-25-01547

（濱谷 陸太 ： ハーバード大学医学部講師／医師）