ポケットつきって発明じゃない？！寒い日にあると助かる100均アイデアグッズ

今回はセリアの季節もの売り場で見つけた、防寒具をご紹介！なんとレッグウォーマーにも、アームウォーマーにもなるアイテムでポケット付き。カイロを入れることで、さらに温まることができるアイディア商品です。家の中はもちろん、外出時にも活躍してくれるスグレモノ。ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：ポケット付きレッグウォーマー

価格：￥110（税込）

全長（約）：15cm

ポケットサイズ内寸：7×10cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196327951

ポケット付きなのがうれしい！セリアで見つけたレッグウォーマー

すっかり冬になり、手先・足先が冷える季節。手首や足首を温めるだけでも、だいぶ改善されますよね。

そこでおすすめなのがセリアの『ポケット付きレッグウォーマー』という商品。レッグウォーマーという名前ではありますが、腕にも装着可能なアイテムです。

ただし1枚入りなので、両手や両足で使いたい場合は2点購入する必要があります。2点そろえても220円（税込）、両手両足分そろえても440円（税込）とお安いのがうれしいですね。

またポケット付きなのでカイロを入れることができます。

ポケット部分は手縫いっぽく、ややもたつきのある印象ですが、かえって手作りっぽさがあってかわいらしいですね。

シンプルだから使いやすい！ひとつは持っておきたい防寒グッズ

筆者は手先の冷えが気になるので、仕事中のお供として手首を温めるのに使っています。シンプルで無駄のないデザインなので、コーディネートの邪魔をしませんよ！

また伸びがよく動きにフィットしてくれるのがうれしいポイント。ちょっとした作業であれば、着けたままでも気にせずにできます。

今回はセリアの『ポケット付きレッグウォーマー』をご紹介しました。寒い日にあると助かるアイディアグッズ。

単体でも暖かいですが、テーマパークや年末のカウントダウンライブ、初日の出を見に行くなどの、寒い場所へのお出かけはカイロと組み合わせることで、より暖かくなりますよ。ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。