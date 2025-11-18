エチオピアでマールブルグ病により3人が死亡したと、現地保健当局が17日（現地時間）に発表した。

ロイター通信などによると、エチオピア保健当局は同日の声明で「マールブルグウイルスに感染した3人が死亡した」とし、「さらに別の3人の死亡者についても、この疾病との関連が疑われている」と明らかにした。

保健当局は、新規感染者数全体は公開していないものの、確定患者と接触した129人を隔離して観察していると付け加えた。

世界保健機関（WHO）は14日、エチオピアの首都アディスアベバから南西へ約430キロ離れたジンカ市でマールブルグ病疑い例が報告されて以来、少なくとも9人が陽性判定を受けたと発表した。

エチオピアでの発症は今回が初めてとなる。今年1月にはタンザニアで発生し10人が死亡し、その後3月に終息が宣言された。またルワンダでは昨年9月に最初の感染者が確認され、同年11月に終息宣言が出されるまで、66人の感染者のうち15人が命を落とした。

エボラウイルスに類似しているとされるマールブルグ病は、1967年にドイツのマールブルグで初めて集団発生が確認され、地名に由来して「マールブルグ病」と名付けられた。一般的に潜伏期間は21日ほどで、その後、激しい頭痛や高熱、出血、嘔吐、下痢などの症状が現れ、症状発現後8〜9日以内の致死率は80%以上に達する。

果物を食べる大型コウモリが感染源とみられ、人から人へは体液接触によって伝播し、サルなど感染した野生動物に触れることでも感染する可能性がある。

現在のところワクチンや抗ウイルス治療薬は開発されていないが、脱水を防ぐための補液など、症状を抑える支持療法が推奨されている。