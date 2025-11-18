サッカーの2026年W杯北中米大会欧州予選は17日に最終節の6試合が行われ、A組のドイツとG組のオランダがぞれぞれグループ首位を決めて本大会出場を決めた。ドイツは19大会連続21度目、オランダは2大会連続12度目の出場となる。

ドイツは敗れれば2位転落の首位攻防戦でスロバキアに6―0と圧勝。FWサネが2得点するなど前半からゴールを重ね、5勝1敗としてホームで歓喜の瞬間を迎えた。

オランダはホームでリトアニアに4―0で快勝。6勝2分けで勝ち点を20に伸ばした。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ