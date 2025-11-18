警視庁に重大な不祥事が発覚した。

全国最大規模の違法スカウト組織として「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」と位置付け、警察当局が組織をあげて摘発を進める「ナチュラル」。11月12日、この巨大犯罪組織に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）が地方公務員法（守秘義務）違反の容疑で逮捕された。



今年1月下旬、「ナチュラル」関係先を家宅捜索する警視庁捜査員 ©時事通信社

「逮捕容疑は、今年4月と5月にナチュラルの関係先に監視用として設置されていたカメラで撮影した画像を、スマートフォンのアプリを通じてグループ側に提供していたというものだが、頻繁に捜査情報を流して見返りに報酬を受け取っていた可能性が高い。ナチュラルの捜査班の主要メンバーの1人でありながら、捜査対象に逆に取り込まれたとみられている」（捜査関係者）

「情報が筒抜けになっているのではないか」

全国に2000人近くのメンバーを抱え、北海道から九州までほぼすべての繁華街で風俗店などに女性を紹介するルートを持っているというナチュラル。「スカウトバック」と呼ばれる違法な紹介料を店側から受け取り、年間の収益は50億円近くに上るとみられている。まるで秘密結社のような強固な組織性と警察に対する異常なまでの敵対心などから、他のスカウトグループとは一線を画す存在だと言われてきた。

しかし、警察関係者の間では早くからこんな噂が囁かれていた。

「捜査の情報が筒抜けになっているのではないか」

◇◇◇

11月17日配信の「週刊文春 電子版」では、今年1月下旬に発生した一斉逮捕の知られざる“失敗”、警視庁警務部人事1課による神保容疑者への“内偵捜査”の詳細から、ナチュラル現役メンバーが初めて明かす“対警察工作”の実態、神保容疑者とは別の“内通者”の存在まで、ここでしか読めないスクープを読むことができる。

（日本橋グループ＊／週刊文春）