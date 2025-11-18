18日（火）気温大幅ダウンで、12月並みの寒さになるでしょう。北日本では大雪やふぶきに注意。

＜18日（火）の天気＞

日本付近は冬型の気圧配置で、上空には強い寒気が流れ込んでいます。北海道では日本海側を中心に大雪やふぶきとなり、平地でも積雪が増えるでしょう。翌朝にかけて、多いところで30センチの降雪、最大瞬間風速は30メートルの予想です。着雪や交通障害に注意してください。東北の平地や東日本の山沿いでも雪が降り、初雪で積もるところがありそうです。北陸〜山陰では冷たい雨が強まり、雷を伴う見込みです。夜にかけて山沿いでは雪に変わるところがあるでしょう。

一方、太平洋側では日差しの届くところが多いですが、北風が吹いて寒くなりそうです。上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるため、関東では夕方以降ザッと降るにわか雨にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より10℃前後低く、全国的に12月並み。今シーズン一番の寒さになるところが多いでしょう。札幌 1℃（-13）、仙台 9℃（-13）、新潟 10℃（-10）、東京 15℃（-7）、名古屋 14℃（-7）、大阪 15℃（-6）、鳥取 12℃（-10）、高知 18℃（-6）、福岡 12℃（-9）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

19日（水）にかけてさらに寒くなり、最高気温は大阪で13℃、高知や鹿児島でも15℃以下になる見込みです。20日（木）以降は広く晴れて徐々に寒さが和らぎますが、朝の強い冷え込みは続くでしょう。沖縄は19日（水）にかけて雨が降りやすいですが、20日（木）は晴れ間がありそうです。

■札幌〜名古屋北日本の平地や長野では19日（水）にかけて雪が降り、新潟でも初雪の可能性があります。東京は19日（水）が寒さの底となり、最低気温は6℃、最高気温は13℃の予想です。20日（木）まで冬の寒さが続くでしょう。週末は寒さがゆるんで比較的過ごしやすくなりますが、北日本では22日（土）に一時的に寒気が入って雪が降る見込みです。