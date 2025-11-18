大型犬があくびをする瞬間を撮影したら、「目、どうなってんの？」とツッコミたくなる衝撃的な表情をしていて…？投稿は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられています。

Xアカウント「lani_angelhusky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ラニ」ちゃんの衝撃的な表情です。ある日、ラニちゃんが目の前であくびをしたので、飼い主さんはその様子を連写してみたそう。

１枚目のお写真は、あくびが始まった瞬間。ラニちゃんは「ふぁ～」とお口を開けながら、真っ直ぐカメラを見つめています。パッチリしていて優しげなお目目が、なんとも愛くるしいです。

2枚目のお写真ではさらに大きくお口を広げ、まるで笑っているかのようなお顔に。お目目もキラキラしていて、あくびをしているだけなのになんだか楽しそう！

衝撃的な表情に爆笑！

ここまでは普段通りの可愛いラニちゃんでしたが、3枚目のお写真で一気に表情が変化します。お口の開き具合が最大になったのと同時にお目目をぎゅっとつぶった結果、パッチリしていたお目目が点のように小さくなってしまったのです！面白すぎるお顔に、笑わずにはいられません。

飼い主さんも今まで見たことのないラニちゃんの表情に衝撃を受けたようで、投稿に「目、どうなってんの？笑」というコメントを添えています。

そして4枚目のあくびを終えた直後のお写真では、ラニちゃんは元通りの愛くるしいお顔に。何事もなかったかのように微笑んで、パッチリしたお目目でカメラを見つめていたとのこと。このままお目目が消えてしまわなくてよかった…！（笑）

この投稿には「奇跡の一枚ですねｗ」「目がなくなった笑」「メガネ取ったのび太くんみがある」「こんな可愛いお顔されたら愛しさが爆発しますね」といったコメントが寄せられ、ラニちゃんの表情に爆笑する人が続出することとなりました。

写真・動画提供：Xアカウント「lani_angelhusky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。