元尼神インター・誠子、ワイルド系イケメンとのツーショット！ 「私がフリーになる、と話した時に」
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは11月16日、自身のInstagramを更新。ワイルド系イケメン男性とのツーショットを公開しました。
【写真】誠子＆ワイルド系イケメンのツーショット
また「私がフリーになる、と話した時に『パンクだね』と言ってくれたyOshiさん」とエピソードも紹介。誠子さんがお笑いコンビ・尼高インターとして活動していた時代からの仲なんですね。
(文:堀井 ユウ)
「『パンクだね』と言ってくれた」誠子さんは「いらっしゃいませ、yOshiさん」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目にワイルド系のイケメンバンドマンとのツーショットを載せました。ポッドキャスト番組「誠子食堂らじお」で共演した時の様子のようです。
過去には美女スリーショットも！10月31日の投稿では「お誕生日会。夏にショートドラマの撮影をしていました そこで共演した英里香ちゃんと八木橋監督」と紹介し、美女たちとのスリーショットを公開した誠子さん。3人とも満面の笑みを浮かべており、楽しい会になったことが伝わってきます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
