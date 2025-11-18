ジェームズ・キャメロン監督による『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、アクション満載の“炎の決戦”を描く日本版予告編が届けられた。

映像の冒頭では、『アバター』と『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』で歩んできた壮大でエモーショナルな物語の一部が綴られている。『アバター』では、“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）がナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、家族を築き人類と戦う決意をする。『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。

そして最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを狙うアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来。かつてない“炎の決戦”が始まる。

「幼い頃に炎が山からやってきて全てを奪った。わが民は救いを求めたのにパンドラの女神（エイワ）に見放された」と復讐心を燃やすヴァラン。「パンドラと戦うなら人間の力が必要だ」と協力を申し出るのが、ジェイクの因縁の敵でもある執念深き“最強の傭兵”クオリッチ（スティーヴン・ラング）だ。“炎を操る力”を携えたヴァラン率いるアッシュ族と、圧倒的な軍事力を備えたクオリッチ率いる人類。

対するジェイクたちも映像の中で鬼気迫る表情を見せる。家族のために戦うことを決意したジェイクは「何があってもこの家族が俺たちの砦だ」「奴らは海を破壊し森を滅ぼす。絶対に許さない」と力を込める。

ジェイクとネイティリの息子ロアク（ブリテン・ダルトン）は、「憎しみの炎は悲しみの灰を残すだけ…だが何があっても、光は再び取り戻せる」と壮絶な戦いの果てに待つ希望に目を向ける……。

(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は2025年12月19日（金）日米同時公開。