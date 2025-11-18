¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¢¥À¥Ëー¡¦¥Ç¥ô¥£ー¥È¤éÉüµ¢·èÄê ¨¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤âºÆÅÐ¾ì¤Ø
¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Ë¡¢Á°ºî¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸/¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¢¥ê¥¹¡¦¥Àー¥Óー¡¢¥À¥Ëー¡¦¥Ç¥ô¥£ー¥È¡¢¥é¥âー¥Í¡¦¥â¥ê¥¹¤é¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸Î¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¼ç±é¤Î¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¡Ê1995¡Ë¤ò¥ê¥Öー¥È¤·¤¿¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤ÆÂçËÁ¸±¤ËÄ©¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡¿¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ÏÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ8²¯169Ëü¥É¥ë¡¢Â³ÊÔ¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ï9²¯6,254Ëü¥É¥ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éüµ¢ÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥â¥ë¥Àー¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¹¥Èー¥óÇî»ÎÌò¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥ÐーÌò¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ïー¥È¡¢¥·¥§¥êー¡¦¥ª¥Ù¥í¥ó¶µ¼øÌò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ë¥Óー¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹Ìò¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥®¥é¥ó¤ÎºÆÅÐ¾ì¤¬¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Á°ºî¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥é¡¦¥·¥§¥Ñー¥ÉÌò¥Ó¥Ó¡¦¥Ë¥åー¥ïー¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥®¥ë¥Ô¥óÌò¥À¥Ëー¡¦¥Ç¥ô¥£ー¥È¡¢¥®¥ë¥Ô¥ó²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë½¤Íý¿ÍÌò¥é¥âー¥Í¡¦¥â¥ê¥¹¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥®¥ë¥Ô¥óÌò¥Þ¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ó¥¯¥ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥ó¡¦¡È¥·ー¥×¥ìー¥ó¡É¡¦¥Þ¥¯¥É¥ÎーÌò¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Ó¥ê¥ó¥°¥¹¥êーÌò¥ê¥¹¡¦¥Àー¥Óー¡£
¤Þ¤¿¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Î¥À¥ó¡¦¥Ò¥ë¥Ç¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¸¥åー¥¯¥¹¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥ë¥Õ¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¢¥¤¥º¥Þ¥ó¡¢¥µー¥À¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¢¥âー¥¬¥ó¡¦¥¿ー¥Êー¤Î¤Û¤«¡¢Á°ºî¤Î½÷ÅðÂ±¥ß¥óÌò¥ªー¥¯¥ï¥Õ¥£¥Ê¤âÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥«¥¹¥À¥ó¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ô¥ó¥¯¥Êー¡õ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥íー¥¼¥ó¥Ðー¥°¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥×¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÂè3ºîÀ½ºî³«»Ï¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤¬¥·¥êー¥º´°·ëºî¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤â¥¸¥ç¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥êー¥º¤ÏÆø¤ä¤«¤µ¤òÁý¤·¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¿·ºî¤Ï2026Ç¯12·î11Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
