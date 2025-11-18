アナウンサーとして活躍する平井理央さんは1年前にチョコレート事業で起業し、会社の代表も務めています。肌荒れや体重が気になり、どこか食べることに罪悪感があるチョコレートの概念を変えようと奮闘する今を追いました──。

【写真】現地で初めて知った「南国のフルーツの味がする」乾燥前のカカオの果肉 など（全12枚）

フジテレビ時代からチョコが欠かせなかった

── アナウンサーとして活躍されている平井理央さんですが、チョコレート好きが高じてご自身で1年前にチョコレートのブランドを立ち上げたそうですね。チョコレートを好きになったきっかけはなんでしたか。

平井さん：大学4年生のときに家族でベルギー旅行に行った際に、ブルージュという古都で出来立てのボンボンショコラを食べたことです。

「仲よし同期で起業」タイにあるカカオの産地を訪れた平井さん（写真右）と錦織さん（写真左）

工場の隣にある直売所で購入して食べたのですが、「チョコレートってこんなにおいしいんだ！」とその味に感動して震えたのを覚えています。チョレートはもともと好きでしたが、そこからよりいっそうおいしいものという認識が強くなりました。

── 疲れたときに甘いものを欲する方は多いと思いますが、社会人になってチョコレートが欠かせない存在になったそうですね。

平井さん：働き方改革の前だったので、この業界に限ったことではないと思いますが、フジテレビに入社してアナウンサーとして働くなかで、忙しいときは睡眠1時間で次の現場に行くこともありました。私にとっては仕事中のチョコレートがお守りのような存在になっていたと思います。スポーツ取材で外に出ていることが多かったのですが、ポケットにチョコレートを忍ばせて、仕事の合間に食べてはまた現場に戻って。ひと口食べるだけで気持ちがリセットできるので、忙しい生活のなかでもチョコレートに支えられていた部分は大きかったです。

── どんなチョコレートを食べていたんですか。

平井さん：いわゆるチョコレート菓子で、特にこだわりなく食べていました。でも、食べ続けていると「肌荒れしないかな」とか、「体重が増えてしまうかも」という心配があったので、なんとなくあんまりたくさん食べるのはよくないだろうと、セーブしながら食べていたように思います。

自分たちで立ち上げたチョコレートブランドのポップアップストアやイベントなどでお客さんと接していると、「チョコを食べると吹き出物が出てしまう」という声が聞かれることがあるので、チョコレートを食べることに対して多くの方が抱いている悩みなんだと思いました。

美や健康にいいチョコレートがあったら

── 数あるスイーツのなかでも、チョコレートをたくさん食べることにはなぜか罪悪感があります。

平井さん：チョコレートを自分たちで作ってみてわかったことは、チョコレートのなかには砂糖が多く入っていたり、加工しやすくするために油を使用していたりしていることもあるということです。

そのぶんカロリーも高くなるので、私も含め、みなさんが本能的に持っている罪悪感というものがある意味で合っているんだと思います。チョコレートの原料であるカカオ自体は体にいいものなのですが、どうしても加工の過程で加えられる付属のものによって、健康への価値が下がってしまうことが起こってしまうのだと思います。

見ているだけで元気に！パッケージもビビットなカラーで

── ちょうど1年前にチョコレートブランド「VIVID CACAO」をローンチされましたが、なぜご自身でチョコレートを作ろうと思ったのですか。

平井さん：一緒にチョコレートを作っている友人はフジテレビの同期で、彼女との他愛無い会話からスタートしたんです。「チョコレートが好きなんだけど、食べると腹荒れや体重が気になるんだよね」という話を何げなくしたのがきっかけで。彼女も同じ思いを抱いていて、「栄養価が高くて罪悪感なく食べられる、むしろ食べたほうが美や健康にいいと胸を張れるようなチョコレートがあったらいいよね」という話をしました。

そういうものってなかなかないし、自分たちで作ることはできるのかなと、そこからチョコレートがどうやって作られるかを調べ始めました。市民向けの講座を受けてチョコレートの製造について学び、自分たちが作りたいものについて話し合いを重ねました。

── 実際に形にするのは大変だったそうですね。

平井さん：自分たちの思いはあっても、実際に作ってくれる工場がなければ完成しません。検索で見つけた工場のHPの問い合わせ先から連絡したのですが、なかなかお返事がなかったので電話もかけました。月に何件も「こういうチョコレートを作れますか」という問い合わせがあるそうで、なかなか新規の方の対応までできていなかったそうです。アポイントをとって直接お会いしたら、なんとその場で「やってみましょう」というお返事をいただけたんです。実は社長は私たちの相談を断るために会ったそうなのですが、あまりの熱意に圧倒されて引き受けたと言われました（笑）。そのくらい熱が入っていたと思います。

── 原料にもこだわり、カカオの産地まで視察に行ったそうですね。

平井さん：タイのランパーンという村に原料となるカカオの視察に行きました。自分たちが作るチョコレートで人を幸せにしたいという思いがあったので、製造のどの過程においても不幸せな人がいないようにしたかったんです。生産からみなさんにお届けするまでのすべてのライン上が幸せであってほしい。しっかりとカカオの生産現場も自分たちの目で確認して選んだものを使いたいという気持ちが強くありました。

── 現地での発見はどんなことでしたか。

平井さん：実際に行ってみて本当によかったと思うのは、それがチョコレート作りのアイデアに繋がったことです。カカオの豆の部分を噛むとチョコレートらしい苦味と酸味を感じるのですが、採れたての生のカカオの果肉「パルプ」は白くてぷにぷにしていて、食べると甘酸っぱくライチやマンゴスチンのような南国のフルーツの味わいがしました。初めて果肉を食べましたが、「カカオってフルーツなんだ」ということを実感しました。

現地では果肉の部分をバナナの葉で包んで数日発酵させて天日干しし、中のカカオ豆を取り出して輸出しています。発酵中のものはお酒のような香りがしました。日本に入ってくるカカオ豆はすでに乾燥されているものですが、そもそもカカオ豆が発酵食品だということも驚きでした。発酵食品が体にいいということは広く知られていますが、改めて体にいいものということにも気づけましたし、自分たちが作りたいものが確信と自信に変わりました。

予防医学の専門家が監修したチョコの意外な需要

── アフリカのカカオの産地などでは、貧困が原因で児童労働などの問題があるという話があります。

平井さん：私が直接目で見たわけではないのですが、カカオの産地にはそういった問題が今も現実として実際にあるので、自分たちはきちんと生産現場の様子までわかる、フェアトレードのものを原料にしたいと思っていました。

視察に行ったタイのランパーンのカカオ農場は、水やりも自動化されていて、遠隔技術で操作されていました。収穫は手作業になりますが、想像よりもきちんと管理されていて、生産者の方も豊かに暮らされているという印象が残っています。その姿を見て安心できましたし、「ここから来たカカオ豆だったら間違いない」と思いました。ブランド設立1周年を前に、ベネズエラのチュアオ産のカカオ豆でも商品作りをスタートしたのですが、現地では教会の前にカカオ豆を撒いて、歌いながら乾燥させる伝統があるそうです。とても幸せな光景ですよね。

── チョコレートを食べるときに、カカオ豆の産地まで気にしたことがありませんでした。

平井さん：生産過程でいろいろな国の豆をブレンドしている場合も多いですし、たとえばベルギーの工場からチョコレートになった状態のものを輸入してベルギー製造と表記している場合もあります。問い合わせたら答えてくれるのかもしれませんが、カカオ豆がどこで生産されたのかまでは表記上わからないこともあります。私たちは視察を通じて現地の気候や日差し、生産者の笑顔や優しさを直接感じたことで作る方向性が決まりましたし、現地で感じたカカオの力をそのまま活かしたチョコレートにしたいと思いました。

── 予防医学の専門家がチョコレートの監修を担当。平井さんたちも栄養学などについて学び、認定予防医学士の資格を取得されたそうですね。乳酸菌やビタミンなどが入ったチョコレートが出来上がりましたが、お客さんの反応はいかがですか。

平井さん：自分たちがほしいと思える商品を作ったものの、最初は受け入れてもらえるのかとても心配でした。でも、その想像を上回ってみなさんに喜んでいただけているので本当に挑戦してよかったと思っています。

大腸に疾患があるお子さんがいらっしゃるお父さまが、添加物などが入っていないチョコレートを買いたいとポップアップショップに尋ねてきてくださったことがありました。お医者さまの奥さまに成分を見ていただき、「これだったら大丈夫」とたくさんお買い求めいただいて。疾患をお持ちの方向けではなく、美と健康を意識して作ったものだったのですが、成分にこだわったことで需要の広がりを感じましたし、とても喜んでいただけてうれしかったです。

── ブランドを通じてみなさんに伝えたいことを教えてください。

平井さん：チョコレートを食べる時間を明日の自分に良いことをする時間に変えてほしいという思いで作りました。私が仕事中にチョコレートに支えられていることが多かったように、チョコレートを通じて仕事や勉強に家事や育児など、日々忙しい時間を過ごしている方の応援ができたらいいなと思っています。

チョコレートブランドの代表というアナウンサー以外の仕事に挑戦したことで、「自分の伸びしろが増えた」と話す平井さん。一緒に働く友人とは、子育てのスケジュールを考慮したうえで仕事の予定を組んでいるそうです。子育て優先で考えていても、週末や夕方から仕事が入ってしまうこともあるそうですが、携帯に出られないときは「テレパシーを送って」とお願いすることもあるといいます。娘さんは働く母の姿を好意的に見てくれているそうで、「娘から相談されたときに頼りがいのあるママでいたい」と話してくれました。

取材・文／内橋明日香 写真提供／平井理央