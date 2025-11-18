女性がノーマークだった男性を「好きになる瞬間」９パターン
恋の嵐は突然やってくるもの…。女性は気まぐれなもので、ふとした瞬間に、今までずっと友だちだった男性に恋心をおぼえる瞬間があるようです。ではどんな瞬間に、女性は男性をひとりの「オトコ」として意識し始めるのでしょうか？ 女性の声を聞いてみました。
【１】車が来たら突然道路側に移動してくれるなど、男性の意外な優しさを感じたとき
「いつもは人のことをからかってばかりなのに、歩道を歩いているときにそっと自分が車道側に移動してくれたりすると、守られている気がしてキュンとなる」（２０代女性）など、ふとした瞬間に女性扱いをされると、ときめく女性が少なくないようです。また、重い荷物を持っているときに、何も言わずに軽々と持ってあげるなどの行動でも、好印象を与えることができるでしょう。
【２】「●●のときのあの一言、すごく面白かったよ」など、自分でも忘れているような行動や発言を覚えていてくれたとき
「自分でも忘れているような昔のことを言われると、『そんな些細なことまで覚えていてくれてるの？』と、ちょっと相手が気になっちゃいます」（２０代女性）など本人も覚えていないような過去の行動や発言について男性に触れられると、女性はドキリとするようです。ただし、頻繁に昔のことを掘り下げるコメントを言うと、「ストーカー！？」と、気持ち悪がられてしまう可能性があるので、気をつけましょう。
【３】積極的に話すタイプじゃないのに、自分にはたくさん話しかけてくれたとき
「無口キャラなのに、私にだけはいつも話しかけてくれたり、ツッコんだりしてくれると、『私のこと好きなのかな？』って思っちゃう」（２０代女性）など、特別視してくれているような男性の態度に、女性は心をおどらされるようです。ただし、「みんなで話していても彼女のことしか見ない」「ずっと彼女の目を凝視する」など、あからさまな特別視は、むしろ嫌われてしまう恐れがあるので注意しましょう。
【４】強面（こわもて）なのに弱い部分が垣間見えるなど、イメージとのギャップを感じたとき
「見た目はけっこう怖い感じなのに、子犬の写真を見て『かわいい！』と連呼している姿を見て、キュンとした」（２０代女性）、「いつもふざけているおバカキャラなのに、体育祭の練習でクラスがもめたとき、男らしい意見を真剣に言っているのを見て、好きになっちゃった」（１０代女性）など、普段のイメージとのギャップに胸を打たれる女性が多いようです。しかし、「正義感が強いキャラなのに、ピンチのときに一目散に逃げた」など、マイナスのギャップは逆に女性をガッカリさせるので、そういう一面は出さないように心がけたほうが良さそうです。
【５】普段メールのやりとりをしているのに、突然メールが来なくなったとき
毎日のようにメールや電話をし合っているのに、突然連絡が来なくなった瞬間、彼のことが気になり、「もしかして私、好きなのかな？」と、自分の気持ちに気づく…というパターンがあるようです。ただし、早く引きすぎるなど、「引く」タイミングを誤ると、彼女にそのまま忘れられてしまう可能性がありそうなので、気をつけましょう。
【６】悩んでいるときや辛いときに、親身になって相談に乗ってくれたとき
弱っているときに優しく声をかけてくれたり、真剣に相談に乗ってくれたりする男性に、ホレてしまう女性が多いようです。「休日に呼び出して、悩みを相談したときに嫌な顔ひとつせず、親身に話を聞いてくれた。私の悩みに大人な意見をしてくれたし、人間的にできている人だなと思った」（２０代女性）などの意見もあり、頼りがいのある男性に、女性のハートは弱いのかもしれません。
【７】食事や映画など、ふたりきりでのお出かけに誘われたとき
いつもは仲間うちで遊びに行っているのに、急に「ふたりで出かけよう」と男友だちや同僚に誘われると、「もしかして、これってデートなのかな！？」と、女性はドキドキするようです。「普段はスーツだからわからなかったけど、Ｔシャツ姿の彼の二の腕はセクシーでキュンとした」（２０代女性）、「初めて大型バイクに乗っている姿を見て、カッコいいと思った」（２０代女性）など、普段との見た目のギャップにハートを奪われるケースもあるようです。ふたりで出かける際は、さりげなく印象の変わる服装などを心がけたほうが良さそうです。
【８】職場や学校で、自分のことが好きらしいという噂が流れたとき
「●●くんって、あんたのことが好きらしいよ」など、自分に好意を持っているらしいという噂を聞くことで、 その相手を意識し始めてしまうことがあるようです。自分を彼女に印象づけるために、友だちなどに頼んで噂を流してもらうのも有効な手段かもしれません。ただし、一切面識がない状態でそれをしてしまうと、「誰、それ？」という感じになってしまう可能性があります。ある程度は面識のある状態で実行したほうが良さそうです。
【９】「かわいいね」「似合うね」など、好意的な言葉をよくかけてくれるとき
「髪型変えたの？ かわいいね」「今日の服、すごく似合ってるね」など、ストレートな褒め言葉をさりげなく言ってくれる男性にときめく女性が多い模様。「かわいい」と思っても、素直に言葉に出すのはテレ臭いかもしれませんが、ときには言ってみると女性のあなたへの印象が変わるかもしれません。
みなさんが実践できそうな行動はあったでしょうか。普段とのギャップを感じたり、意外な男らしさを見せつけられたりすると、女性は男性を「オトコ」として意識し、ときめきを覚えるようです。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
