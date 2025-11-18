「セックスは苦行」と悩む彼氏…絶対に言ってはいけないNGワードとは？【ママリ】

S葉さんは、彼氏・E原さんとのセックスについて悩んでいます。実は、E原さんは「膣内射精障害」を抱えており、セックスをしても射精できません。E原さんのデリケートな問題を知り、S葉さんは理解しようと努力します。一時は、ギクシャクしてしまった2人ですが、再び歩み寄り…。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、パートナーの性の問題『カレは最後までイカナイ』をダイジェスト版でごらんください。

受け入れてしまっていいの？彼氏の提案

彼氏・E原さんは「膣内射精障害」を抱えています。S葉さんはできるだけ理解しようと努力し、彼に寄り添いますが、改善の兆しが見えません。それどころか、E原さんから消極的な提案をされてしまいました。



S葉さんの答えは…。

逆効果だった？改善への道

E原さん自身は、まったく改善しない今の状況につかれてしまったようです。「苦行」だという彼に、むり強いはできません…。

繊細な「性」の悩み

もし、パートナーが性の問題に悩んでいたら、まずは寄り添うことが大切ですね。



本作では、男性側の「性」について、デリケートな問題が描かれています。パートナーの理解とサポートが非常に重要であるこの問題…。S葉さんがどう向き合い、どう寄り添っていくのかも注目です。



セックスは、相手の心身も気遣わなければいけませんね。一人で抱え込まず、まずはパートナーに悩みを打ち明けることができる関係を築くことが第一歩ですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）