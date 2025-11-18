女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第37回が放送され、松江唯一の舶来品店「山橋薬舗」の店主・山橋才路役を演じる俳優の柄本時生（36）が初登場。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に起用理由などを聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第37回は、松野トキ（郄石あかり）は錦織友一（吉沢亮）から「ビア」が買えると教わった「山橋薬舗」へ。店主の山橋才路（柄本時生）と出会い、無事に「ビア」を手に入れるが、まさかの事態がトキとレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を襲う…という展開。

柄本の朝ドラ出演は、2011年度前期「おひさま」以来14年半ぶり2回目。山橋薬舗にはトキとヘブンも足繁く通うようになり、実は山橋は店主以外にも“裏の顔”を持っている。

橋爪CPは「得体の知れない感じで、ここまでの『ばけばけ』にはないスパイスになってくれるキャラクター。トキとヘブンと絶妙な距離感を保ちながら怪しさを醸し出す、なかなか難しい役ですが、直感で一番最初に時生さんが思い浮かんでオファーさせていただきました」と述懐。演技力と存在感に託した配役で、柄本も快諾。キャスト発表時には「久しぶりの朝ドラに出演できて光栄です。皆さまの記憶に残るよう、一生懸命演じさせていただきたいと思います」とコメントした。

郄石とは昨年9〜11月のテレビ東京“水ドラ25”「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」で共演済み。「時生さんもざっくばらんとした性格なので、和気あいあいとした撮影現場です。山橋薬舗の参考にさせていただいた、今も実際に松江にある薬局のことをはじめ、作品の話もたくさんしています」と明かした。

参考にした薬局は松江大橋のたもとにあり、江戸時代の安永元年（1772年）開業と伝わる。創業253年。トキ本役が登場した劇中の年代は明治19年（1886年）だが「当時の建物、ビール瓶や出納帳などの史料もそのまま残っていて、見学・採寸もさせていただいて」セット作りの参考にした。「もちろん、当時の薬店の方に“裏の顔”があったわけではありません（笑）」。シナリオハンティングならぬ“セットハンティング”からもインスパイアされた山橋の人物像やストーリー展開が注目される。