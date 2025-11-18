ポテトチップスしあわせバタ～新作♡クリーミー仕立てが期間限定で登場

カルビーの人気シリーズ「ポテトチップス しあわせバタ～」から、クリーミーな甘じょっぱさが楽しめる期間限定フレーバーが登場します。ブランド誕生15周年を迎える今年、「しあわせバタ～」らしさはそのままに、マスカルポーネチーズをより引き立たせた特別な味わいに仕上げた新作♡全国のコンビニで気軽に楽しめるのも嬉しいポイント。ひとくちで満たされるスイーツのような“新しいしあわせ”を、ぜひこの冬楽しんでみてください♪

クリーミーな甘じょっぱさが新しい♡

「ポテトチップス しあわせバタ～ クリーミー仕立て」は、従来の甘じょっぱさに、さらに優しいクリーミー感をプラスした限定フレーバー。

バター・はちみつ・マスカルポーネチーズ・パセリの4素材の中でも、マスカルポーネのコクをより楽しめる味わいに仕上げられています。

スイーツのようなまろやかさと塩気が絶妙に重なり、後引くおいしさが魅力。カフェ風のパッケージが気分を高めてくれます♪

チーズガーデン『チーズバウム』がグランプリ受賞♡秋冬限定フレーバーも登場

15周年を迎える“しあわせバタ～”の特別版

2025年に発売50周年を迎えるカルビーポテトチップスシリーズ。「しあわせバタ～」は2010年の登場以来、定番で4番目に人気のフレーバー※2として愛されています。

その魅力を広く届けたいという想いから開発されたクリーミー仕立ては、いつもと違う特別感を味わいたい方にぴったり。

ブランドらしい黄色とオレンジを基調にしたデザインは、華やかさと親しみやすさを両立しています。

※2 2024年度時点

発売情報と商品詳細はこちら♡

商品名は「ポテトチップス しあわせバタ～ クリーミー仕立て」。内容量は55gで、価格はオープン（想定税込170円前後）。

2025年11月24日（月）より全国のコンビニエンスストアで期間限定販売され、12月下旬に終売予定です。

販売店により入荷日が異なる場合や一部取扱いがない場合もあるため、見つけたら早めのチェックがおすすめです。

まとめ♡冬だけの“しあわせ”を味わって

「ポテトチップス しあわせバタ～ クリーミー仕立て」は、ブランド15周年にふさわしい特別感あふれる限定フレーバー。

マスカルポーネのコクが引き立つクリーミーな味わいは、冬のおやつ時間にぴったりです。

甘じょっぱさとまろやかさのバランスに癒されながら、いつもよりちょっと贅沢な“しあわせバタ～時間”を楽しんでみませんか♪