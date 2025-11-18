最終戦に日本勢8人が進出 新人賞獲得の山下美夢有は2位【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」が終了し、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。
山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？
米ツアーは、ランキング上位60人のみが出場できるエリートフィールド「CMEグループ・ツアー選手権」を残すのみとなった。日本勢では8人が最終戦への出場を確定させた。ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した山下美夢有は、日本勢トップとなる2位（2772.261pt）をキープ。竹田麗央も4位（1998.856pt）を維持した。今大会で日本勢最上位の11位に入った西郷真央は、ランキングを2つ上げて11位（1682.002pt）。これに伴い、畑岡奈紗と岩井明愛はそれぞれ1つ順位を下げ、12位（1673.615pt）、13位（1646.088pt）となった。岩井千怜は1ランクダウンの15位（1528.949pt）、勝みなみは18位（1415.830pt）を維持。古江彩佳は3ランクダウンの25位（1207.233pt）となり、ここまでの選手が最終戦への切符を手にした。ランキング61位で今大会を迎えた馬場咲希は予選落ちとなり、最終戦出場はならず。ランキングは3つ下がって65位（473.478pt）。同じく70位で迎えた吉田優利は決勝進出を果たしたものの、38位フィニッシュで73位（402.941pt）に後退し、こちらも最終戦には届かなかった。そのほか、渋野日向子は104位。今季ベストの21位でフィニッシュした西村優菜は12ランクアップの115位。笹生優花は132位となっている。
山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？
