¡Ö°¤¯¸À¤¨¤Ð¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤°ìÇ¯¡×µÈÅÄÍ¥Íø¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼2Ç¯ÌÜ¤òÁí³ç
¡ã¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó ºÇ½ªÆü¡þ16Æü¡þ¥Ú¥ê¥«¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6349¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¼¡½µ¤ÎºÇ½ªÀï¡ÖCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×60¤Ø¤Î³ê¤ê¹þ¤ß¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤ÎÊÆ2Ç¯ÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦38°Ì¥¿¥¤¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î70°Ì¤«¤é73°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÍ¥Íø¡¦Îë»ÐËå¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×
¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢³Í¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡£¤¤ç¤¦¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤½¤³¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï2ÈÖ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´î¤ó¤À¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ø4.449¡Ù¤ÎºÇÆñ´Ø¥Û¡¼¥ë¡£6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Çµå¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¸¿è¤Î¥É¥í¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¯¤·¥Ú¥éµå¡×¤òÂÇ¤Á¡¢±¦4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤¢¤È30¥»¥ó¥Á¤Ç¤âÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·¹¼Ð¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢15ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Î¡Ø6¡Ù¤¬ÄË¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤«¤é¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¤Î´ó¤»¤¬¡¢·¹¼Ð¤Ç3²ó¤âÌá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö´°¤Ú¤¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£16ÈÖ¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤ËÀø¤ëÄìÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×100Æþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎQT¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎQ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊÆºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤ò¡È¤Ï¤·¤´¡É¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î½Ð¾ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢1Ç¯Á°¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ê¥·¡¼¥É¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ë´¶¤¸¡£°¤¯¸À¤¨¤Ð¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£µ¨¤Ï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤Ï9²ó¤«¤é5²ó¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ÏÇÏ¾ìºé´õ¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¥¹Àï¤Ç¤Î1²ó¤Î¤ß¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¼´¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó1¡¢2»î¹ç¡¢¤É¤³¤«¥Ï¥Þ¤ì¤Ð60°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ºÇ½ªÀï¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Îº¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Õ¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¿Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤Ç¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£73°Ì¤ÎµÈÅÄ¤ÏÈùÌ¯¤ÊÎ©¾ì¡£²Æ¾ì¤Î²¤½£Ï¢Àï¡¢½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍèµ¨¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½é¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤ÆÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£2Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢Á´Éô¤ï¤«¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¥Þ¥·¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤òÍèÇ¯¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Íè½µ¤ÎÆüËÜºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê27¡Á30Æü¡¢µÜºêCC¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Î»ñ³Ê¤ÇÎ×¤àÉñÂæ¡£ÊÆ3Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê¼ÂÀï¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ë²Ì
ÆüËÜÀª¤Î²Ô¤®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ºÇ¿·¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡©¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í
¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢³Í¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡£¤¤ç¤¦¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤½¤³¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï2ÈÖ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´î¤ó¤À¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ø4.449¡Ù¤ÎºÇÆñ´Ø¥Û¡¼¥ë¡£6ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Çµå¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¸¿è¤Î¥É¥í¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¯¤·¥Ú¥éµå¡×¤òÂÇ¤Á¡¢±¦4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤¢¤È30¥»¥ó¥Á¤Ç¤âÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·¹¼Ð¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢15ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Î¡Ø6¡Ù¤¬ÄË¤¤¡£¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤«¤é¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ç¤Î´ó¤»¤¬¡¢·¹¼Ð¤Ç3²ó¤âÌá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö´°¤Ú¤¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£16ÈÖ¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤ËÀø¤ëÄìÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×100Æþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎQT¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎQ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊÆºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤ò¡È¤Ï¤·¤´¡É¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î½Ð¾ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢1Ç¯Á°¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ê¥·¡¼¥É¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ë´¶¤¸¡£°¤¯¸À¤¨¤Ð¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£µ¨¤Ï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤Ï9²ó¤«¤é5²ó¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ÏÇÏ¾ìºé´õ¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¥¹Àï¤Ç¤Î1²ó¤Î¤ß¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¼´¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó1¡¢2»î¹ç¡¢¤É¤³¤«¥Ï¥Þ¤ì¤Ð60°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ºÇ½ªÀï¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Îº¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Õ¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¿Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤Ç¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£73°Ì¤ÎµÈÅÄ¤ÏÈùÌ¯¤ÊÎ©¾ì¡£²Æ¾ì¤Î²¤½£Ï¢Àï¡¢½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍèµ¨¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½é¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤ÆÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£2Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢Á´Éô¤ï¤«¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¥Þ¥·¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤òÍèÇ¯¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Íè½µ¤ÎÆüËÜºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê27¡Á30Æü¡¢µÜºêCC¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Î»ñ³Ê¤ÇÎ×¤àÉñÂæ¡£ÊÆ3Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê¼ÂÀï¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ë²Ì
ÆüËÜÀª¤Î²Ô¤®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ºÇ¿·¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡©¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í