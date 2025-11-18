藤田ニコルが、過去に電気屋で偶然元カレと遭遇した際のエピソードを告白した。

【映像】藤田ニコルの元カレ

11月16日、夜9時よりABEMAで放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもとで**“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活**を送る恋愛リアリティーショーである。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。本シーズンは2年ぶりの5シーズン目として舞台を東京に移し、6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名が務める。

番組スタジオトークで、陣内から過去に元恋人に出会って気まずい思いをした経験があるかを尋ねられると、ニコルは、昔の元カレとの遭遇経験を告白。「電気屋さん行ってカメラ見てたら前から元カレが歩いてきて…」と状況を説明し、その時「どうしようと思って」「逃げました」と、思わずその場を立ち去ったことを明かした。

陣内は「やっぱ会いたくないんだ」とコメントしたが、ニコルは自身が逃げた経験を認めつつも、「こんなにいっぱい人間がいる中で、こんな同じ場所に会っちゃうのは、ちょっと運命かなかって。やっぱそのとき思っちゃいましたね」と、その偶然の再会に運命を感じたことを語っている。陣内もまた、そのような経験をすると「そういうふうに思うこともあるよね。やっぱ運命やったんかも」と共感を示した。