【ちょっとだけエスパー 第5話】兆から緊急招集かかる 文太が告げられた衝撃の使命とは
【モデルプレス＝2025/11/18】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第5話が、18日に放送される。
【写真】大泉洋＆宮崎あおい、キス寸前
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
主演の大泉のほか、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生らが出演する。
文太（大泉洋）のEカプセルを飲んでしまった四季（宮崎あおい）に、なんとエスパーが発現。誕生祝いのケーキの蝋燭を吹き消そうとしたその時、フッと吹いた息で文太は縁側まで吹っ飛ばされて―。
後日、たこっぴでは新たに生まれた“吹っ飛ばしエスパー・四季”を迎え入れ、たこ焼きパーティーでどんちゃん騒ぎ。触れるとちょっと心の声が聞こえるエスパー・文太、花咲かエスパー・桜介（ディーン・フジオカ）、レンチンエスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願いエスパー・半蔵（宇野祥平）と合わせて、”ちょっとだけ”の5人だから【ビットファイブ】と名付けながら記念撮影をする5人。しかし、いよいよ「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）に報告すべきではないかと不安を覚えはじめる。
そんな中、兆から緊急招集がかかる。【ある組織が受け渡しを行うアタッシェケースを奪って海中に沈める】という特別ミッションには、なんと人の命がかかっているらしい。更に文太は兆に居残りを命じられ、衝撃の【使命】を告げられる。ついに迎えた決戦当日。そこに現れたのは、世界を救うミッションを邪魔する【敵】。HERO vs Villain。はたして、戦いの行方は？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大泉洋＆宮崎あおい、キス寸前
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
◆「ちょっとだけエスパー」第5話あらすじ
文太（大泉洋）のEカプセルを飲んでしまった四季（宮崎あおい）に、なんとエスパーが発現。誕生祝いのケーキの蝋燭を吹き消そうとしたその時、フッと吹いた息で文太は縁側まで吹っ飛ばされて―。
後日、たこっぴでは新たに生まれた“吹っ飛ばしエスパー・四季”を迎え入れ、たこ焼きパーティーでどんちゃん騒ぎ。触れるとちょっと心の声が聞こえるエスパー・文太、花咲かエスパー・桜介（ディーン・フジオカ）、レンチンエスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願いエスパー・半蔵（宇野祥平）と合わせて、”ちょっとだけ”の5人だから【ビットファイブ】と名付けながら記念撮影をする5人。しかし、いよいよ「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）に報告すべきではないかと不安を覚えはじめる。
そんな中、兆から緊急招集がかかる。【ある組織が受け渡しを行うアタッシェケースを奪って海中に沈める】という特別ミッションには、なんと人の命がかかっているらしい。更に文太は兆に居残りを命じられ、衝撃の【使命】を告げられる。ついに迎えた決戦当日。そこに現れたのは、世界を救うミッションを邪魔する【敵】。HERO vs Villain。はたして、戦いの行方は？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】