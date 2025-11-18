日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3089（-30.0 -0.96%）
ホンダ 1501（-16 -1.05%）
三菱ＵＦＪ 2394（-32.5 -1.34%）
みずほＦＧ 5263（-23 -0.44%）
三井住友ＦＧ 4479（-49 -1.08%）
東京海上 5932（-68 -1.13%）
ＮＴＴ 152（-1.1 -0.72%）
ＫＤＤＩ 2658（-2.5 -0.09%）
ソフトバンク 224（-0.9 -0.40%）
伊藤忠 9261（-89 -0.95%）
三菱商 3638（-35 -0.95%）
三井物 4018（-40 -0.99%）
武田 4390（+18 +0.41%）
第一三共 3439（-42 -1.21%）
信越化 4558（-72 -1.56%）
日立 5077（-45 -0.88%）
ソニーＧ 4516（-32 -0.70%）
三菱電 4226（-47 -1.10%）
ダイキン 19670（-265 -1.33%）
三菱重 4178（-42 -1.00%）
村田製 3058（-56 -1.80%）
東エレク 32460（-840 -2.52%）
ＨＯＹＡ 23696（-224 -0.94%）
ＪＴ 5688（-13 -0.23%）
セブン＆アイ 2020（-16 -0.79%）
ファストリ 53453（-57 -0.11%）
リクルート 7879（-103 -1.29%）
任天堂 13252（-178 -1.33%）
ソフトバンクＧ 19732（-608 -2.99%）
キーエンス（普通株） 54322（-588 -1.07%）
