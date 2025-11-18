日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3089（-30.0　-0.96%）
ホンダ　1501（-16　-1.05%）
三菱ＵＦＪ　2394（-32.5　-1.34%）
みずほＦＧ　5263（-23　-0.44%）
三井住友ＦＧ　4479（-49　-1.08%）
東京海上　5932（-68　-1.13%）
ＮＴＴ　152（-1.1　-0.72%）
ＫＤＤＩ　2658（-2.5　-0.09%）
ソフトバンク　224（-0.9　-0.40%）
伊藤忠　9261（-89　-0.95%）
三菱商　3638（-35　-0.95%）
三井物　4018（-40　-0.99%）
武田　4390（+18　+0.41%）
第一三共　3439（-42　-1.21%）
信越化　4558（-72　-1.56%）
日立　5077（-45　-0.88%）
ソニーＧ　4516（-32　-0.70%）
三菱電　4226（-47　-1.10%）
ダイキン　19670（-265　-1.33%）
三菱重　4178（-42　-1.00%）
村田製　3058（-56　-1.80%）
東エレク　32460（-840　-2.52%）
ＨＯＹＡ　23696（-224　-0.94%）
ＪＴ　5688（-13　-0.23%）
セブン＆アイ　2020（-16　-0.79%）
ファストリ　53453（-57　-0.11%）
リクルート　7879（-103　-1.29%）
任天堂　13252（-178　-1.33%）
ソフトバンクＧ　19732（-608　-2.99%）
キーエンス（普通株）　54322（-588　-1.07%）