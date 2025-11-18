東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.26　高値155.30　安値154.42

156.45　ハイブレイク
155.87　抵抗2
155.57　抵抗1
154.99　ピボット
154.69　支持1
154.11　支持2
153.81　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1592　高値1.1625　安値1.1582

1.1660　ハイブレイク
1.1643　抵抗2
1.1617　抵抗1
1.1600　ピボット
1.1574　支持1
1.1557　支持2
1.1531　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3156　高値1.3193　安値1.3136

1.3244　ハイブレイク
1.3219　抵抗2
1.3187　抵抗1
1.3162　ピボット
1.3130　支持1
1.3105　支持2
1.3073　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7962　高値0.7966　安値0.7932

0.8009　ハイブレイク
0.7987　抵抗2
0.7975　抵抗1
0.7953　ピボット
0.7941　支持1
0.7919　支持2
0.7907　ローブレイク