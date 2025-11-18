東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.26 高値155.30 安値154.42
156.45 ハイブレイク
155.87 抵抗2
155.57 抵抗1
154.99 ピボット
154.69 支持1
154.11 支持2
153.81 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1592 高値1.1625 安値1.1582
1.1660 ハイブレイク
1.1643 抵抗2
1.1617 抵抗1
1.1600 ピボット
1.1574 支持1
1.1557 支持2
1.1531 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3156 高値1.3193 安値1.3136
1.3244 ハイブレイク
1.3219 抵抗2
1.3187 抵抗1
1.3162 ピボット
1.3130 支持1
1.3105 支持2
1.3073 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7962 高値0.7966 安値0.7932
0.8009 ハイブレイク
0.7987 抵抗2
0.7975 抵抗1
0.7953 ピボット
0.7941 支持1
0.7919 支持2
0.7907 ローブレイク
