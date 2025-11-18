

「家で幸せに看取られる」ためには、どう生きて、何をすればいいのでしょうか？（写真：nonpii／PIXTA）

最期は家で――。誰もが望みながら、多くの人が叶えられないまま、この世を去っていきます。実際、在宅看取り率はこの10年間、15％前後で推移。これは先進国ではもっとも低い数字で、約80％の方が病院で最期を迎えているのです。

では、「家で幸せに看取られる」ためには、どう生きて、何をすればいいのでしょうか。山中光茂氏の著書『「家で幸せに看取られる」ための55のヒント』より、一部抜粋、編集してお届けします。

だから「今」を生きよう

「何て当たり前のことを言っているんだ」と思われるかもしれません。

「そんなの知っているよ」とも言いたくなるでしょうが、在宅診療で患者さんやそのご家族と接していると、「人は必ず死ぬ」ということがいかに受け入れられていないかを、いつも感じさせられます。

医師の立場からみると、老化や老衰は年齢に応じた自然な変化であり、患者さん本人も特に苦しんでいるわけではないのです。

ただ、「家族」となるとその「自然な変化」をなかなか受け止めることができないのが現実です。

「先週まではもっと元気だったんですよ」

在宅診療の現場でよく言われる言葉です。本当は看取りが近い人だけでなく、すべての人が20歳を超えてからは、「先週のほうが元気」なのかもしれません。

5年前より膝が痛くなる、1年前よりもの忘れがひどくなる、数週間前より物が食べられなくなる――。これは病気ではなくて、誰にでも訪れる自然な衰えなのですが、自分のことや大切な家族のことになると、受け止められない。

その感情もごく自然なものです。でも、やはり人は必ず年を取るし、体は衰え、少しずつ最期の時間に近づいていくのです。

必ず過去より衰えるとするならば、どう対応すればいいのでしょうか？

今を大切にする――。このことに尽きるのだと思います。

医療の現場でも、過去にこだわったり、未来を心配しすぎることで、「今」という時間が置き去りになっていることがよくあります。「あんな食生活を送らなければ糖尿病にならなかったのに」とか、「抗がん剤を続けていれば、がんが完全に治っていたかも」とか、過去を後悔し、未来に期待をします。

今の幸せのために今、何ができるのか。一度しかない人生です。そして必ず最期が訪れる人生です。だからこそ、過去に縛られすぎず、未来に期待しすぎず、「今」を存分に生きてほしい。日々、たくさんの方の最期に関わらせていただくからこそ、そう感じます。

まずは「地域包括支援センター」へ

日本全国、どの自治体にも「地域包括支援センター」という小難しい名前の施設があります。自宅での介護や医療のことについて聞きたいことがあれば、まずは訪れてみてください。

自宅で重い病気のご家族をみていくときに、まず考えるのは介護負担のことではないでしょうか。

ただ、介護費用の心配をされる方々の多くは「公的な介護サポート」についての知識が十分でないため、制度を十分に使う準備ができていない方が多いのが実情です。

病院や施設での介護環境のイメージは比較的想像しやすいのですが、自宅というと、あまりにも「日常の生活空間」すぎるために、自宅で公的なサービスを導入したときの具体的な様子がイメージしにくいのです。

病院も同じですが、自宅で重い病気をサポートするうえで、「医療」だけではいのちも生活も支えることはできません。ケアマネジャー（ケアマネ）がリーダーシップをとって、訪問看護、ヘルパー、訪問入浴、福祉用具の方々を一堂に集めて、どのような介護をしていくのかのプランを立てていきます。

では、そのケアマネや訪問看護はどう探せばいいの？となります。それを最初に仲介するのが「地域包括支援センター」なのです。

ちなみに、私の診療所がある江戸川区では「熟年相談室」という愛称が付けられています。各地域で名前が異なることがあるので、お気をつけください。

病院や施設ではなくて、自宅で最期の時間を過ごしたい、看取りをしたい。そんなときには気楽に地域包括支援センターを訪れてください。皆さんの環境に応じた医療機関の紹介や介護のあり方について説明し、紹介してもらえます。

多くの方々が、介護保険料を40歳からしっかりと払い続けています。だからこそ介護保険の制度は、しっかりと利用すべきです。その制度を的確に利用すれば、ご家族は愛情を注ぐだけで、「制度」があなたの生活を支えてくれるのです。

信頼できる在宅診療医探しを

自宅でのお看取りを実現するためには、信頼できる在宅診療の医師をみつけることが大切な第一歩となります。

在宅診療所を選ぶ「当然の条件」としては、24時間365日、どのような重い病気でも自宅でしっかりみてくれることです。

ところが、当然であるはずのこの条件、実は9割方の在宅診療所は、夜間や休日にしっかりと往診に来るわけではありません。それどころか、重い病気で困ったときには、「じゃあ病院で診てもらいましょう」と言われてしまうことが少なくないのです。

夜間の緊急対応としてコールセンターを設置しているだけだったり、普段昼間の診察をしていない夜間だけのバイトドクター（非常勤の医師）を使っているだけの在宅診療所が、巷にはあふれかえっています。

大きな病院に併設されている在宅診療所では、夜間に電話を受けると、往診ではなく、救急車で自分の病院に入院させることも少なくありません。

私はこのような在宅診療を「なんちゃって在宅診療」と呼んでいます。

良い在宅診療所を選ぶ条件としては、以下の3項目が必須でしょう。

・常勤医師で24時間しっかり運営していること

・在宅看取り率80％以上を満たしていること

・地域の介護職種から信頼されていること

バイトドクターだけで構成されている診療所や、困ったらすぐに救急搬送してしまう診療所、地域の介護職種からの紹介が少ない診療所は、要注意です。

また、大きな病院から退院して在宅診療に移行する場合、その病院の、在宅診療の現場を知らない相談員から、漫然と「その大きな病院としがらみのある、地域のあまりおすすめできない在宅診療所」を紹介されてしまうこともあります。

大切なご家族との最期の時間を幸せに過ごすためには、ご自身で診療所や医師の情報をしっかり集め、素敵な医師やスタッフが揃っている、素敵な在宅診療所を選んでください。

医師に対しては、私たちが思っている以上に周囲が忖度します。そのため、当院に所属している医師に、私は、医師は“存在だけでパワハラそのもの”という自覚を持つよう、常に伝えています。

病院では、患者さんからの医師に対するクレームや不満などが事務職や看護師に伝えられても、そのまま伝えられずに握りつぶされることがほとんどです。「医師の顔を潰す」という思いから忖度し、大事な情報を伝えないのです。

遠慮・忖度は不要

患者さんやそのご家族も、知らず知らずのうちに「お偉いお医者さま」というイメージから、忖度や遠慮をしてしまっています。

薬の副作用が出ていたり、まったく効果が出ていないのに、医師にその事実を伝えられない。本当はもっと話を聞いてもらいたいのに、医師に思っていることが言えない。そんなことはよくあります。

なぜ言えないのかと聞くと、「嫌われたくないから」という心理がその土台にあるようです。

「せっかく出してくれた薬が、効かないとは言えない」「副作用が出て本当は薬をやめたいけれど、それも言えない」「抗がん剤の治療によって食欲がなくなっているけれど、それを言うと治療をやめられそう」といったことです。





医師や看護師、病院に対して、絶対に遠慮や忖度はしないでください。

「反抗すると、いざというときに入院させてくれなくなるのでは」「嫌われたら、ちゃんと向き合ってくれなくなるのでは」。そんな不安から従順になってしまいがちです。

ただ、そんな対応をする医師や病院が本当にあるなら、そもそもみてもらわないほうがいいのです。思っていることや不満を正直に言って聞いてもらえない医師は、そもそも「医師としてのプライド」から適切な投薬や判断ができない場合が多いといえます。

薬の効果がないとき、副作用があるとき、医療機関の対応が悪いとき、ちゃんとそのことを伝えましょう。

忖度は長い目で見ると、その医師や医療機関の質を低下させることにもつながります。

医師は毎日、何人もの患者さんをみていますが、患者さんにとって主治医は1人です。毎日、患者さんは病気や老衰という状態のなかで最期まで、かけがえのない大切な時間を過ごしているのですから。

医師が患者さん1人ひとりと真摯に向き合うことは当然のことです。

（山中 光茂 ： しろひげ在宅診療所院長）