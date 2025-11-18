ゴディバやミセスも登場！コンビニとは思えないで華やかさ...ローソンの「ご褒美クリスマスケーキ」3選

上品な味わいとコンビニとは思えない華やかさで、毎年人気のローソンのクリスマスケーキ。今回は、定番の「苺のショートケーキ」から、人気コラボの「Uchi Café×GODIVA ショコラノエル」などおすすめのケーキを3つ紹介します。

店舗やローソンアプリから気軽に予約できるのも魅力。本格的なおいしさのケーキを、クリスマスにぜひ味わってみて。

クリスマスだけじゃなくていつも食べたい...

●苺のショートケーキ 4号（3990円）

定番派の人におすすめな、イチゴの甘酸っぱさがたまらないショートケーキ。北海道産生クリーム入りホイップクリームのなめらかさと、ミルキーなコクがイチゴとよく合います。4号から6号まで、人数に合わせて選べるのもポイントです。

王道の味わいと上品な甘さで、クリスマスディナーにぴったり。上面にはたっぷりのイチゴがトッピングされていて、シンプルながら華やかさも演出されています。

●Uchi Café × GODIVA ショコラノエル 4号（5250円）

ローソンで人気のGODIVAコラボのケーキが、クリスマス仕様で登場。ビスキュイショコラに、チョコクランチ、ガナッシュ、ショコラムースを重ねた、濃厚で冬にぴったりなノエルケーキです。

直径約12cmで、2〜3人で食べるのにちょうど良いサイズ。上面にはカカオニブやピスタチオ、フリーズドライラズベリーがトッピングされていて、華やかさもひとしおです。特別感や贅沢感を楽しみたい人は見逃せないケーキですよ。

●MGA クリスマスケーキ 4号（4370円）

「Mrs. GREEN APPLE」とコラボした、音楽ファン必見のクリスマスケーキです。MGAロゴ入りピックシート付で、ファンにはたまりません。メンバーをモチーフにしたキャラクターの、キュートな表情に注目です。

ケーキは、スポンジ生地にピーチ、パイン、苺ジャムが重ねてあり、ひと口ごとにいろいろな味わいを楽しめます。ケーキボックスの専用コードを読み込めば、メンバーからのクリスマス特別メッセージも観られますよ。

ローソンには、ゆったりとクリスマスを楽しむのにぴったりなケーキが勢ぞろい。今年のクリスマスはお気に入りの一台で、特別な時間をゆっくりと楽しんでみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部