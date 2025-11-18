「顔はツヤツヤ、体は粉吹き…？」手遅れになる前に今すぐ始めたい“全身うるおいケア”
寒さとともに空気が乾燥し、粉吹きやかゆみが気になり始めるこの季節。ボディの乾燥は、放置するとくすみや肌荒れの原因にもなる。今回は、うるおいを抱え込みながら香りでも癒される、冬に取り入れたいボディケアアイテムを厳選。質感の違いで選べる6品を紹介する。
【写真】乾燥知らずの肌に導く名品…軽やかにのびて、一日中しっとり続くロクシタンの実力
■ロクシタン(L'OCCITANE) シア リッチボディローション 250mL
シアバターを15％配合した、ロクシタンのベストセラー保湿ローション。なめらかで伸びのよいテクスチャーが肌になじみ、しっとり感が長時間持続する。乾燥によるごわつきをやわらげ、思わず触れたくなるなめらかな肌に導く。上品でやさしい香りも人気の理由。軽やかなのにリッチな使い心地で、毎日のボディケアが楽しみになる一本。
おすすめポイント
・軽いのに高保湿、デイリー使いしやすい
・シアバター15％配合でしっとり続く
・香りがよく、リラックスできる
■キュレル バスタイム モイストバリアクリーム 310g
濡れた肌にそのまま塗れる、新発想の“浴室保湿クリーム”。お風呂上がりの乾燥を防ぎ、セラミドを守りながらうるおいバリアを形成。タオルドライ後のカサつきが気になる季節に最適だ。ベタつかず、時短で全身しっとりを叶えるから、忙しい日のケアにも続けやすい。無香料タイプで家族みんなで使えるのも◎。
おすすめポイント
・濡れた肌に使える時短ケア
・お風呂上がりの乾燥を防ぐバリア機能
・ベタつかず全身スルッとなじむ
■クナイプ(Kneipp) ビオ オイル グレープフルーツ 100mL
100％天然植物オイルのボディオイル。ビタミン豊富なグレープフルーツオイルが肌のキメを整え、ツヤのあるしなやかな肌へ導く。マッサージしながら使えば、血行促進にも◎。柑橘系の爽やかな香りが広がり、気分までリフレッシュできる。保湿はもちろん、気になる部分のハリケアにも人気。
おすすめポイント
・植物由来100％のボディオイル
・マッサージしながら保湿＆引き締めケア
・グレープフルーツの香りでリフレッシュ
■WELEDA(ヴェレダ) ホワイトバーチ ボディオイル 100mL
ボディオイルといえば外せない名品。白樺エキス配合で、肌を引き締めながらなめらかに整える。ボディマッサージに最適で、脚や二の腕のラインをケアしたいときにも活躍。オーガニックならではのフレッシュな香りで、使うたびに心まで整う。軽やかに伸びてベタつかず、オイル初心者にもおすすめ。
おすすめポイント
・白樺エキスで肌の引き締めケア
・爽やかなグリーンハーブの香り
・軽く伸びてベタつかない使い心地
■キュレル 潤浸保湿ボディケア モイスチャーバーム 70g
ひじやかかとなど、特に乾燥が気になる部分に。少量でしっかり密着し、セラミドケアで長時間うるおいをキープ。濃厚なのにベタつかないので、就寝前の集中ケアにも最適。家族で使えるやさしい処方で、冬の頼れる一品。
おすすめポイント
・セラミド配合で高保湿＆肌荒れ予防
・部分使いにも◎な濃密バーム
・夜の集中保湿ケアにぴったり
■SEACRET（シークレット） ボディバター（ザクロ）／ボディバターSB（シア）
死海ミネラルと植物由来オイルを贅沢に配合した、リッチな保湿バター。とろけるように肌に広がり、乾燥で硬くなった肌をふっくら柔らかく整える。ザクロの香りは華やかで女性らしく、シアの香りはやさしく包み込むような癒し系。うるおいと香りの両方で贅沢気分を味わえる。
おすすめポイント
・死海ミネラル×植物オイルで濃密保湿
・香りの種類が選べる（ザクロ／シア）
・乾燥で硬くなった肌をやわらかく整える
■ボディバター SB（香り：シア） (400mL)
たっぷり使える大容量サイズが魅力のボディバター。こっくり濃厚なテクスチャーながら、体温でとろけてなじむなめらかな使い心地が特長。乾燥が気になる季節や、ひじ・ひざ・かかとなどの集中保湿にも最適だ。やさしく甘いシアの香りに包まれながら、毎日のケアが癒しの時間に変わる。冬の乾燥対策に欠かせない“頼れる一本”。
おすすめポイント
・シアバター配合でしっとり長時間うるおう
・全身にも、かかとなどの集中ケアにも◎
・やさしいシアの香りでリラックス効果も
乾燥が気になる季節。顔と同じように、ボディの肌も日々のケアが大切。香りや質感の違いを楽しみながら、自分らしい“続けられるボディケア習慣”を見つけよう。
