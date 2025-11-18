ボクシング元日本スーパーライト級王者で実業家、YouTuberなどとして活動している細川バレンタイン氏が18日までにX（旧ツイッター）を更新。幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が出版社の光文社を提訴した件をめぐり、私見をつづった。

箕輪氏は16日に「光文社訴えました！」などと報告。17日にも「光文社をプライバシー侵害で提訴しました。今回の訴訟は、一企業がお金儲けのために他人のプライバシーを侵害していいのか、世の中に広く問うことが目的です。毎週のように、週刊誌は他人のプライバシーを暴いて商売にし、SNS上では度を超えた誹謗中傷やネットリンチが起こります。対象は『不倫』だけではなく、『どのマンションを買ったか』『誰と同棲しているか『子育てをどうしているか』−− こうした人生に深く関わる私生活の断片までもが、見世物のように記事にされ、消費されています。そこに真っ当な公益性や公共性などなく、本人だけでなく家族や子どもまで巻き込んで半永久的に個人情報が晒されます。最悪の場合は自殺まで引き起こされる。また裁判することで、より注目をされ被害が大きくなることから、沈黙せざるを得ない。この異常な状況が放置されているのが、今の現実です」などと長文で理由や思いなどを記していた。

箕輪氏は最近、自身のプライバシーに関する記事や写真を同社のメディアに掲載されるなどしていた。

細川氏は17日の更新で、箕輪氏のこのポストを引用。「いいね これは、応援したいは」と書き出した。そして「個人的に週刊誌と言う会社を狙うより、人の人生を潰す事を嬉々として行った担当記者達の素性や人生を晒し、そいつらの人生を同じように潰す！と言う方が、週刊誌に最大のダメージを与えられると思ってるよ 現代日本人は、個人攻撃を最も嫌がる卑怯民族だからね」と述べた。