「秋冬服、お手入れ面倒」問題 → 解決！【ROPÉ PICNIC】洗濯機OK！「優秀カーデ」

秋冬のデイリーコーデに欠かせないニットアイテム。ヘビロテしたいけど、お手入れがちょっぴり面倒……。そんな悩みを解決するなら、マシンウォッシャブル機能がついたアイテムを試してみて。今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場した、洗濯機で洗えるカーディガンをご紹介。お手入れ楽ちんで、オンにもオフにも使いやすいシンプルなカーデは、秋冬コーデで手放せなくなるかも。

品よく秋冬ムードを演出するケーブル柄カーデ

【ROPÉ PICNIC】「ミニケーブルカーディガン」\5,489（税込）

細かなケーブル編みが上品で、1枚でコーデの主役になりそうなカーディガン。マシンウォッシャブル仕様で、お手入れが楽にできるのが嬉しいポイント。コンパクトな丈感でキレイめに着られるため、プライベートはもちろん、オフィスシーンにもマッチしそう。カラーは、ライトグレー・キナリ・ダークブラウン・ネイビーの上品な4色を展開しています。

体型カバーが狙えるゆったりカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「変形メタルボタンミドル丈カーディガン」\5,489（税込）

ゆったりとしたミドル丈で、気になる腰まわりのカバーができそうなカーディガン。こちらもマシンウォッシャブル仕様で、ニットアイテムながら楽にお手入れできるのが魅力的。高級感のあるゴールド色のボタンがアクセントになり、1枚で大人顔コーデに導いてくれそう。ピンクやレッドなどの女性らしい色味からベーシックカラーまで、全6色を揃えています。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：Emika.M