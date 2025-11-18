【都市伝説】ピアスの穴から出た“白い糸”を引っ張ると…？目の前が真っ暗になった恐怖の瞬間【作者にインタビュー】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「耳から白い糸」を紹介するとともに、著者にこの都市伝説を初めて知ったときの感想についても伺った。
耳にまつわる都市伝説の中でも、特に有名なのが「耳から白い糸」。ピアスの穴から白い糸のようなものがあらわれ、つい引っ張ってしまうと視界が真っ暗に…その正体は視神経だった、という背筋の凍る話だ。ピアスを開けたばかりの主人公・四明君に友人が「ピアスの穴から白い糸が出ている」と指摘してくる。さらに「視神経が耳から出るって噂もあるよな」と都市伝説を持ち出してからかってきたので、四明君は「驚かすなよ」と笑いながら、軽い気持ちでその糸をつまんで引き抜いてしまう…。ところがその瞬間、視界が急に真っ暗に！都市伝説の話が脳裏をよぎり、「ヤバい」と一気に冷や汗が噴き出す。そして、このあと思いもよらない事実が明らかになる──。
都市伝説の「耳から白い糸」の話を初めて聞いたときの気持ちについて、作者の藤やすふみさんに尋ねると、「これを聞いた当時は子供だったので、真実だと思い非常に怯えました。そして『絶対にピアスを開けないぞ』と心に誓いました」と教えてくれた。
ホラー漫画のようでありながら、ユーモアも溢れる藤やすふみさんの短編漫画「都市伝説に求める女」。四明君の身に起きた出来事の真相が気になった人はもちろん、都市伝説好きな人もぜひ読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
