１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円２６銭前後と前週末と比べて７０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７９円９８銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安だった。



日本経済新聞が１５日に「政府が近く策定する経済対策の規模について財務省は１７兆円台にする方向で調整に入った」と報じたほか、片山さつき財務相が１６日に「規模的には１７兆円よりも大きくなる」と述べたことで、高市早苗政権の拡張的な財政政策を意識した円売りが入りやすかった。また、１７日に発表された１１月のニューヨーク連銀製造業景況指数が市場予想を上回ったことや、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のジェファーソン副議長が１７日の講演で「追加利下げはゆっくりとしたペースで進めていかなければならない」との考えを示したことがドル買い材料となった面もあった。ただ、１８日午後３時半から行われる高市首相と日銀の植田和男総裁との会談を見極めたいとのムードもあり、ドル円相場は一時１５５円３０銭と２月上旬以来の水準まで上伸したあとは一服商状となった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９２ドル前後と前週末に比べて０．００３０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS