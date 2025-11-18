自分の時間がない。職場の頼まれごと、家事と家族、休日は動画の自動再生に飲み込まれる――そんな散漫に疲れていませんか。40代以降は外から内へ重心を移す時期です。誰にも邪魔されない静けさを、どこで取り戻せばいいのでしょうか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

ひとりの時間を楽しむ

人生を楽しむ秘訣は、

孤独を友にすること。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

誰もが自分だけの時間を望むのに、職場では会話や依頼や会議に追われ、家に戻れば家事と家族の用事で一日が埋まる。

休みの日でさえ、動画やテレビをつけっぱなしにしながら、スマホを離さず、音と情報の洪水に気力を削られてしまう。

大衆音楽や刺激的な記事は便利だが、神経を必要以上にかき立て、注意を散らす。

若い頃は、ひとりでいると心細く、誰かと予定を埋めることで安心を得た。

20代30代は、人と出会い経験を広げる大切な季節だが、40代になると少しずつ余裕が生まれ、選ぶ力が育つ。

ここからは、外に散った重心を内側へ戻し、自分にとって大事なことへ静かに集中したい。

外に重心があると、出世や名誉やイベントの数で心が揺れ動く。

内に重心があると、ひとりの時間を確保し、読書や芸術や哲学のような精神の糧に注意が向く。

それは世間の喧騒から離れた楽しみだが、空白を豊かにする確かな習慣でもある。

人との予定を少し減らし、本を手の届くところに置き、好きな音楽を静かに流しながら、自分の考えを言葉にしてみる。

機会があれば、美術展やコンサートに足を運び、最高の作品に心を預け、日常のざわめきを一時忘れる。

ときには一人で山道を歩き、息づかいと足音に耳を澄ませ、自分の輪郭を確かめ直す。

孤独は拒絶ではなく、内側の温度を保つための友であり、選択を整える作業台でもある。

40歳を過ぎたなら、誰にも邪魔されない静かな時間を毎日に少しずつ組み込もう。

その小さな余白こそが、外界の評価に左右されない楽しさを育て、人生の重心を静かに内へと戻してくれる。