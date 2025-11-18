ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¡¦±óÆ£¹Ò¤¬¥á¥¥·¥³Àï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¤Ø¡Ä·ãÀï¶è¥Ü¥é¥ó¥Á¤Çº´Ìî³¤½®ÂæÆ¬¤â¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡2025Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ï11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤¬¥é¥¹¥È¡£´ñ¤·¤¯¤â¤³¤Î°ìÀï¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½»Ø´ø100»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£100»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±óÆ£¹Ò¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤¬Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤¬·ç¾ì¤·¤¿10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î2Ï¢Àï¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç¿Ê¶Ãø¤·¤¤º´Ìî³¤½®¤¬½Ð¿§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î½øÎóÊÑ¹¹¤«¡×¤È¼þ°Ï¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢º´Ìî¤Ï±óÆ£¼«¿È¤¬°ìµ¤¤ËÀ¤³¦Åª²ÁÃÍ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌöÃæ¡£º£µ¨¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡ÍøÎ¨¤Ï113²ó¤Ç2°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¤«¤Ä¤Æ2020¡Ý21¡¢2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤ËÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥ë²¦¤Ëµ±¤¤¤¿±óÆ£¤Î¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æº£¡¢¡ÈÃ¥¤¨¤ëÁª¼ê¡É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾¯¤·Á°¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥ÁÁü¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤Þ¤Ç¤â¼éÈ÷ÅªMF¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ïº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±óÆ£¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¹¶·âÌÌ¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ì¤ëÁª¼ê¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ä¶ÉÌÌ¤Ë¶¯¤¤¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë½¨¤Ç¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÂåÉ½¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¶¯¤¯¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾ù¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Éé¤±¤óµ¤¤Î¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¼éÈ÷¿Ø¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¡¢ÅýÎ¨¤·¤¿9·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï½ªÈ×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê±óÆ£¤ÏÊÌ³Ê¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢º£¤Î±óÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë7¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤¬¤¢¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤â10·î4Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï3²óÀï¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¡¢4²óÀï¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÂà¡£FA¥«¥Ã¥×¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î·ã¸º¤Ï¿¼¹ï¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÅß¤Î°ÜÀÒ¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬WÇÕÈ¾Ç¯Á°¤Ë¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÉë¤¯¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËµïÂ³¤±¤Æ¡¢¸½¾õÂÇ³«¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±óÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢Âç²ñ¡¢2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤È2ÅÙ¤ÎWÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Âç²ñÁ°¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î»þ¤Ë¤ÏÅö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÇÇ¾¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¡¢Âç²ñ½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é½Ð¤¿¤Ç¡ØÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·üÇ°¡Ù¤È¤Ê¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·üÇ°¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ïº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âWÇÕ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏºÇ¸å¡¢WÇÕ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤¤«¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»î¹ç¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢1»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£100»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±óÆ£¹Ò¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æº£¡¢¡ÈÃ¥¤¨¤ëÁª¼ê¡É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¾¯¤·Á°¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥ÁÁü¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤Þ¤Ç¤â¼éÈ÷ÅªMF¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ïº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±óÆ£¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¹¶·âÌÌ¤Ç°ã¤¤¤òºî¤ì¤ëÁª¼ê¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ä¶ÉÌÌ¤Ë¶¯¤¤¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë½¨¤Ç¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÂåÉ½¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë±óÆ£¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¶¯¤¯¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾ù¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Éé¤±¤óµ¤¤Î¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¼éÈ÷¿Ø¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¡¢ÅýÎ¨¤·¤¿9·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï½ªÈ×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê±óÆ£¤ÏÊÌ³Ê¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢º£¤Î±óÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë7¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤¬¤¢¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤â10·î4Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï3²óÀï¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¡¢4²óÀï¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÂà¡£FA¥«¥Ã¥×¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î·ã¸º¤Ï¿¼¹ï¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÅß¤Î°ÜÀÒ¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬WÇÕÈ¾Ç¯Á°¤Ë¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÉë¤¯¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËµïÂ³¤±¤Æ¡¢¸½¾õÂÇ³«¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±óÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢Âç²ñ¡¢2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤È2ÅÙ¤ÎWÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Âç²ñÁ°¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î»þ¤Ë¤ÏÅö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÇÇ¾¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¡¢Âç²ñ½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é½Ð¤¿¤Ç¡ØÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·üÇ°¡Ù¤È¤Ê¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·üÇ°¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ïº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âWÇÕ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏºÇ¸å¡¢WÇÕ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤¤«¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»î¹ç¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢1»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÎäÀÅ¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£