ドイツが19大会連続21回目、オランダが２大会連続12回目のW杯出場。スロバキアとポーランドはプレーオフへ【欧州予選】
ワールドカップの欧州予選はいよいよ最終節。現地時間11月17日にはグループA、G、Lの計６試合が開催された。
グループAのドイツは初戦黒星と最悪のスタートを切りながらも、最終的には首位通過。最終節のスロバキア戦を技巧派ザネの２ゴールなどで６−０と制し、19大会連続21回目のワールドカップ出場を決めている。一方、敗れたスロバキアは２位でプレーオフに駒を進めた。
グループGでは上位２か国が順当勝ちという結果に。首位のオランダがガクポらのゴールでリトアニアを４−０で下せば、ポーランドは激しい点の取り合いの末にマルタを３−２と撃破した。この結果、オランダが２大会連続12回目の本戦出場となり、ポーランドはプレーオフに回る。
グループLの２試合は、首位のクロアチアがモンテネグロに３−２、２位のチェコがジブラルタルに６−０と勝利という結末になった。グループA、G、Lの11月の試合結果と最終順位表は以下のとおりだ。
【グループA】
１位 ドイツ 勝点15／５勝０分１敗／16得点・３失点
２位 スロバキア 勝点12／４勝０分２敗／６得点・８失点
３位 北アイルランド 勝点９／３勝０分３敗／７得点・６失点
４位 ルクセンブルク 勝点０／０勝０分６敗／１得点・13失点
11月14日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク ０−２ ドイツ
スロバキア １−０ 北アイルランド
11月17日
北アイルランド １−０ ルクセンブルク
ドイツ ６−０ スロバキア
【グループG】
１位 オランダ 勝点20／６勝２分０敗／27得点・４失点
２位 ポーランド 勝点17／５勝２分１敗／14得点・７失点
３位 フィンランド 勝点10／３勝１分４敗／８得点・14失点
４位 マルタ 勝点５／１勝２分５敗／４得点・19失点
５位 リトアニア 勝点３／０勝３分５敗／６得点・15失点
11月14日
フィンランド ０−１ マルタ
ポーランド １−１ オランダ
11月17日
マルタ ２−３ ポーランド
オランダ ４−０ リトアニア
【グループL】
１位 クロアチア 勝点22／７勝１分０敗／26得点・４失点
２位 チェコ 勝点16／５勝１分２敗／18得点・８失点
３位 フェロー諸島 勝点12／４勝０分４敗／11得点・９失点
４位 モンテネグロ 勝点９／３勝０分５敗／８得点・17失点
５位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分８敗／３得点・28失点
11月14日
ジブラルタル １−２ モンテネグロ
クロアチア ３−１ フェロー諸島
11月17日
チェコ ６−０ ジブラルタル
モンテネグロ ２−３ クロアチア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
