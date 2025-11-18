スロバキアを圧倒したドイツ。(C)Getty Images

　ワールドカップの欧州予選はいよいよ最終節。現地時間11月17日にはグループA、G、Lの計６試合が開催された。

　グループAのドイツは初戦黒星と最悪のスタートを切りながらも、最終的には首位通過。最終節のスロバキア戦を技巧派ザネの２ゴールなどで６−０と制し、19大会連続21回目のワールドカップ出場を決めている。一方、敗れたスロバキアは２位でプレーオフに駒を進めた。

　グループGでは上位２か国が順当勝ちという結果に。首位のオランダがガクポらのゴールでリトアニアを４−０で下せば、ポーランドは激しい点の取り合いの末にマルタを３−２と撃破した。この結果、オランダが２大会連続12回目の本戦出場となり、ポーランドはプレーオフに回る。

　グループLの２試合は、首位のクロアチアがモンテネグロに３−２、２位のチェコがジブラルタルに６−０と勝利という結末になった。グループA、G、Lの11月の試合結果と最終順位表は以下のとおりだ。
 
【グループA】
１位　ドイツ　　　　　勝点15／５勝０分１敗／16得点・３失点
２位　スロバキア　　　勝点12／４勝０分２敗／６得点・８失点
３位　北アイルランド　勝点９／３勝０分３敗／７得点・６失点
４位　ルクセンブルク　勝点０／０勝０分６敗／１得点・13失点

11月14日（左がホームチーム、以下同）
ルクセンブルク　０−２　ドイツ
スロバキア　１−０　北アイルランド
11月17日
北アイルランド　１−０　ルクセンブルク
ドイツ　６−０　スロバキア

【グループG】
１位　オランダ　　　　勝点20／６勝２分０敗／27得点・４失点
２位　ポーランド　　　勝点17／５勝２分１敗／14得点・７失点
３位　フィンランド　　勝点10／３勝１分４敗／８得点・14失点
４位　マルタ　　　　　勝点５／１勝２分５敗／４得点・19失点
５位　リトアニア　　　勝点３／０勝３分５敗／６得点・15失点

11月14日
フィンランド　０−１　マルタ
ポーランド　１−１　オランダ
11月17日
マルタ　２−３　ポーランド
オランダ　４−０　リトアニア

【グループL】
１位　クロアチア　　勝点22／７勝１分０敗／26得点・４失点
２位　チェコ　　　　勝点16／５勝１分２敗／18得点・８失点
３位　フェロー諸島　勝点12／４勝０分４敗／11得点・９失点
４位　モンテネグロ　勝点９／３勝０分５敗／８得点・17失点
５位　ジブラルタル　勝点０／０勝０分８敗／３得点・28失点

11月14日
ジブラルタル　１−２　モンテネグロ
クロアチア　３−１　フェロー諸島
11月17日
チェコ　６−０　ジブラルタル
モンテネグロ　２−３　クロアチア

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

