今日18日の近畿地方は冬の天気分布となり、北の地域ほど雨が降りやすいでしょう。夜は標高が高い山では雪に変わり、積雪のおそれがあります。また、昼間は昨日17日と比べて極端に気温が下がり、北風が強まって一気に寒くなる見込みです。明日19日はさらに気温が下がり、明後日20日の朝にかけて寒さの底となるでしょう。

18日(火) 北部は断続的な雨 山では次第に雪 気温急降下

今日18日の日本付近は冬型の気圧配置になり、近畿地方の上空には次第に強い寒気が流れ込む見込みです。北部は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴うでしょう。中部と南部は晴れたり曇ったりの変わりやすい天気で、中部でも所々で雨が降る見込みです。なお、今夜は寒気の流れ込みが強まり、中国山地や紀伊山地など、標高が高い山を中心に薄っすら雪が積もるおそれがあります。今夜、峠道などを運転される方は、冬用タイヤの装備をお願いします。





また、昨日17日は気温が20℃を上回った所がほとんどですが、今日の日中は15℃にすら届かない所が多くなります。各地で昨日より大幅に低くなり、10℃くらい低い所もある見込みです。冷たい北風が強まり、体感的には数字よりもさらに寒くなるでしょう。昼間でもコートやマフラー、手袋を着用するなど、しっかりと寒さ対策をなさってください。なお、日本海では波が3メートルのち4メートルで、次第にしける見込みです。高波にも注意が必要です。

19日(水) 気温がさらに低下 夜は冷え込みが強まり凍結のおそれ

明日19日は冬型の気圧配置は次第に緩みますが、寒気の影響が残る見込みです。北部は午前中を中心に雨が降ったりやんだりで、雷を伴う所もあるでしょう。中部と南部も北の地域ほど低い雲が広がりやすく、昼ごろまで雨の降る所がある見込みです。



日中の気温はさらに低くなる所が多く、広く師走並みの寒さでしょう。また、明日19日の夜から20日(木)の朝にかけては冷え込みが強まり、底冷えとなる見込みです。京都市や奈良市、大津市など、市街地でも3℃以下まで気温の下がる所があるでしょう。内陸部や標高が高い場所を中心に、霜が降りたり、氷が張ったりするような所があり、路面が凍結するおそれもありますのでご注意ください。

路面の凍結に注意が必要な場所とは?

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。