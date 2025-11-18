PARCO GAMESのパブリッシングタイトル第1弾「The Berlin Apartment」が11月18日に発売
【The Berlin Apartment】 11月18日 発売予定 価格：2,800円
パルコは、同社ゲームレーベル「PARCO GAMES」よりパブリッシングタイトル第1弾として「The Berlin Apartment」を11月18日に発売する。価格は2,800円。
本作はドイツの開発会社「BlueBackpack」が制作を手掛ける3D探索アドベンチャー。時代と共に常に変化し続ける街、ドイツ・ベルリンの120年を見てきた、とあるアパートメントを舞台にかつての住人たちのそれぞれの生涯における転機を追体験できる。
また、「The Berlin Apartment」は、Steam、PlaystationStore、MicrosoftStoreにて1週間限定で10％OFFのセール価格で販売する。期間は11月24日まで。
Memories live here.- The Berlin Apartment - Out Nov. 17th! (@berlinapartment) October 14, 2025
In laughter, in paint, in cracks in the wall.
The Berlin Apartment
November 17th
Wishlist now on Steam. pic.twitter.com/bhnXtXaDcl
