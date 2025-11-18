テーブルの下で歓談中の赤ちゃんと猫たち。猫のためにトントンをマスターする赤ちゃんと嬉しそうに返事をする猫の平和な光景が視聴者を癒しています。

動画は記事執筆時点で再生回数31万回を突破。コメント欄には「可愛いスリーショット」「仲良しで、ずっと見てたいです」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：テーブルの下に集まっていた赤ちゃんと猫→赤ちゃんの『手元』を見ると…微笑ましい光景】

仲良しの赤ちゃんと猫たち

Youtubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、赤ちゃんと過ごす猫たちの動画。元保護猫のとらまるくんとももまるちゃん。半年ほど前に赤ちゃんが家族に加わり、2頭ともすっかり仲良くなったんだそう。

この日も赤ちゃんと猫たちはテーブルの下で何やら密会中。満面の笑みを浮かべる赤ちゃんの手元を見ると、とらまるくんのお尻をトントンしていたんだとか。とらまるくんはじっと伏せて満足そうに鳴いていたそう。

面倒見のいい兄と姉

赤ちゃんととらまるくんの横でももまるちゃんはじっと座ってその様子を観察中。すると、突然赤ちゃんがももまるちゃんを見つめて何やら話しかけてきたんだそう。

どこか通じ合っているように目線を赤ちゃんに向けるももまるちゃん。その後も赤ちゃんのそばから離れる気配はなかったといいます。

再び意識がとらまるくんに向くと、今度はとらまるくんがしっぽをふりふり。まるで遊んであげているかのように赤ちゃんをちらりと見るとらまるくん。まるで面倒見の良いお兄さんのようで微笑ましい光景です。

寝るときも一緒

猫たちにとっては少し強引な赤ちゃんのスキンシップですが、それでも2頭はいつも赤ちゃんと一緒にいるんだとか。抱きつかれても大きな声を出されても黙ってそばから離れないそう。

6歳のお姉ちゃんが赤ちゃんの面倒を見ているときもあたたかい表情でちらりと確認だけする2頭。たくさんのお兄さんお姉さんに守られて、赤ちゃんも好奇心のまま自由に行動しているように見えます。

お昼寝の時間。すやすやと眠る赤ちゃんの足元にはゆったりとくつろぐ2頭の姿が。本当の兄弟のように仲良しな赤ちゃんと猫たちに終始心癒される動画でした。

こちらの動画には「みんな可愛すぎて」「幸せな空間に癒ししかないです」と、仲良く過ごす赤ちゃんと2頭を微笑ましく見守った視聴者のコメントが寄せられました。

Youtubeチャンネル「まんまるとらまる」では、飼い主さん親子と幸せに暮らす猫たちの様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。