お願い！ 売り切れないで（涙）【セブン‐イレブン】の「一番くじ」がアツい！！

【セブン-イレブン】で引ける「ポケモン」の「一番くじ」。お馴染みのポケモン達が描かれたさまざまなグッズが、種類豊富にラインナップしている様子。お目当てを狙って、思わず何度も引きたくなるかも。今回はそんなポケモンの一番くじを、ftnレポーターが引き当てたアイテムと共にご紹介します。

豊富なラインナップの「2025 Pokémon Collection くじ ～Let's Go for a Walk!～」

11月7日からセブンに登場したポケモンの一番くじ。グッズのラインナップはA～I賞にラストワン賞まである、豊富さが魅力的です。1回のお値段は\750（税込）。賞によってはデザインが選べるものもあるので、推しポケモン目当てにチャレンジしてみてはいかが？

小さめで持ち歩きやすい「ハンドタオルコレクション」

I賞でゲットできる、ポケモンの絵柄がデザインされたハンドタオル。持っているだけでお出かけ時の気分を上げてくれそうです。綿タオルとジャガードタオルの2パターンがあり、タオルだけでも全6種がラインナップ。「約20cm」と小さめで持ち歩きやすいところも嬉しいポイントです。

バッグの目印になる「ラバーチャームコレクション」

ボールチェーンで取り付け可能な、G賞のラバーチャーム。全11種のさまざまなポケモン達がラインナップしており、どれを選ぶか迷ってしまいそうです。ポップな色合いながらどこかスタイリッシュなデザインで、@ftn_picsレポーターHaruさんによると「つくりもしっかりしていて安っぽさがない」とのこと。バッグの目印にもなってくれそうです。

思わず集めたくなる！？「ステーショナリーコレクション」

H賞のステーショナリーコレクションは、全6種のラインナップ。レポーターHaruさんいわく「ステッカー4種とメモ2種の中から好きなものを選べました」とのこと。特にステッカーはきのみやボールの種類まで異なり、コンプリート欲を刺激されそうです。1セットで小さめから大きめサイズまで入っているところもポイント。手帳やノートに貼れば、ワンポイントになりそうです。

writer：S.Hoshino