思っていたのと違う

X（旧Twitter）アカウント『@_ku_nel_』に投稿されたのは、猫が気持ちよさそうにこたつで寝ている姿。登場するのは、美しい毛並みを持つ短毛の白猫、「ねる」ちゃん（5歳の男の子）です。

この日、飼い主さんがふとこたつの方に目をやると、ねるちゃんがこたつの「中」ではなく、こたつの「上」で寝そべっていたのだそうです。「猫はこたつで丸くなる」という童謡の一節を見事なまでに裏切ってくれたねるちゃんは、両手両足をびよーんと伸ばし、おなかを完全に開放した状態でくつろいでいたのだとか。

「中」より「上」が特等席

実はねるちゃん、2年前にもまったく同じポーズでこたつの上に寝ていたことがあったといいます。ねるちゃんにとっては、こたつの中よりも、こたつの上のぬくもりと高さの方がしっくりくる心地よさなのかもしれません。来年も、再来年も、ねるちゃんの寝方は飼い主さん宅の「冬の風物詩」となってくれることでしょう。

自由でマイペース、そしてとびきりかわいらしいねるちゃんの寝姿は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

Xアカウント『@_ku_nel_』では、この他にも猫たち（同居猫の「くう」ちゃんもいます！）のおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

投稿には、「『猫はこたつの上で長くなる』んですねw」「王族のようにリラックスしていますね！w」「この場所には何か魅力があるのでしょうねw」「ターンテーブルにしたらおもしろそうかもw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

