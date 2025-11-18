ザ・ぼんち、50歳で再結成→今年『THE SECOND』ファイナリストに “第二の青春”歩む【徹子の部屋】
漫才コンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が、18日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】明石家さんまの膝にちょこん！ボケを重ね爆笑を誘ったぼんちおさむ
ザ・ぼんちは、芸の道に入って55年。1980年代初頭の漫才ブームでは一世を風靡し、まさに時代の寵児だった。当時は歌も大ヒット。黒柳徹子との思い出話に花が咲く。
だが、ブームの終焉とともに解散を余儀なくされ、経済的に厳しい時期も経験する。それでも笑いへの情熱を失わず、2002年、50歳のときに再結成。再び舞台に立つために積み重ねた努力と信念が、今の輝きを支えている。
今年は、結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND』でファイナリストとなり、70代にして再び注目を集めた。孫にも囲まれ、笑いと幸せに満ちた“第二の青春”を歩んでいる。
【写真】明石家さんまの膝にちょこん！ボケを重ね爆笑を誘ったぼんちおさむ
ザ・ぼんちは、芸の道に入って55年。1980年代初頭の漫才ブームでは一世を風靡し、まさに時代の寵児だった。当時は歌も大ヒット。黒柳徹子との思い出話に花が咲く。
だが、ブームの終焉とともに解散を余儀なくされ、経済的に厳しい時期も経験する。それでも笑いへの情熱を失わず、2002年、50歳のときに再結成。再び舞台に立つために積み重ねた努力と信念が、今の輝きを支えている。
今年は、結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND』でファイナリストとなり、70代にして再び注目を集めた。孫にも囲まれ、笑いと幸せに満ちた“第二の青春”を歩んでいる。