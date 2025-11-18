4日間限定で「中華まん」が最大52円オフになるセール開催【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブン･ジャパンは11月18日から21日までの4日間、「肉まん」「豚まん」のセールを全国の店舗で実施する。
対象メニューは「ふんわり×ごろっと 肉まん」「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」「もっちり×ジューシー 特製豚まん」の3品。◆「ふんわり×ごろっと 肉まん」
小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上げた。熟成させた旨みの強い豚肉と玉ねぎ、筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめる。
セブン‐イレブン ふんわり×ごろっと 肉まん
【セール価格】
120円(税込129.60円)
※通常価格:156円(税込168.48円)
36円お得に購入できる。
【販売エリア】
全国
大きくカットした熟成豚肉を使った旨みたっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだ。ボリュームのある豚まん。
セブン‐イレブン もちもち×ずっしり 大入り豚まん
【セール価格】
180円(税込194.40円)
※通常価格:232円(税込250.56円)
52円お得に購入できる。
【販売エリア】
近畿エリアを除く全国
中具の肉の比率を見直し、ジューシー感と豚肉の旨みを向上。もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ。
セブン‐イレブン もっちり×ジューシー 特製豚まん
【セール価格】
150円(税込162円)
※通常価格:195円(税込210.60円)
45円お得に購入できる。
【販売エリア】
近畿