4日間限定で「中華まん」が最大52円オフになるセール開催【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブン･ジャパンは11月18日から21日までの4日間、「肉まん」「豚まん」のセールを全国の店舗で実施する。

対象メニューは「ふんわり×ごろっと 肉まん」「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」「もっちり×ジューシー 特製豚まん」の3品。

◆「ふんわり×ごろっと 肉まん」

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上げた。熟成させた旨みの強い豚肉と玉ねぎ、筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめる。

セブン‐イレブン ふんわり×ごろっと 肉まん

【セール価格】

120円(税込129.60円)

※通常価格:156円(税込168.48円)

36円お得に購入できる。

【販売エリア】

全国

◆「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」

大きくカットした熟成豚肉を使った旨みたっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだ。ボリュームのある豚まん。

セブン‐イレブン もちもち×ずっしり 大入り豚まん

【セール価格】

180円(税込194.40円)

※通常価格:232円(税込250.56円)

52円お得に購入できる。

【販売エリア】

近畿エリアを除く全国

◆「もっちり×ジューシー 特製豚まん」

中具の肉の比率を見直し、ジューシー感と豚肉の旨みを向上。もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ。

セブン‐イレブン もっちり×ジューシー 特製豚まん

【セール価格】

150円(税込162円)

※通常価格:195円(税込210.60円)

45円お得に購入できる。

【販売エリア】

近畿

■セブン‐イレブン 中華まんセール特設サイト