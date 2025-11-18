¡Ú¥»¥ë¥ÕÀ°ÂÎ¤Î¥¹¥¹¥á¡Û¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤±¤ë¿Í¤Î¡Ö2¤Ä¤Î½¬´·¡×¤È¤Ï¡© ¸Ô´ØÀá¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë
Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥º¥¥Ã¤ÈÄË¤à¸Ô´ØÀá¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°²½¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢À°ÂÎ»Õ¤äïªµä»Õ¤Îµ»¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¡£Á´¹ñ¤Ç1Ëü5000¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢¡ÖËýÀÄË¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ª¡×¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤«¤é¡¢¸Ô´ØÀáÄË¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯¿Í¤Î¡Ö2¤Ä¤Î½¬´·¡×
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÊâ¤¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬·ò¹¯¤Ê¸Ô´ØÀá¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö±¦¤À¤±¥º¥¥º¥ÄË¤à¡×¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Èº¸¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸Ô´ØÀáÄË¤ÏÊÒÂ¦¤À¤±¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¹üÈ×¤Î¹â¤µ¤Îº¸±¦º¹¡£
¡¡ÊÒÊý¤Î¹üÈ×¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¸Ô´ØÀá¤Ë²á¾ê¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢±ê¾É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤Ï¡È¹üÈ×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿Þ»²¾È¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÄË¤ß¤¬°²½¤·¡¢Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÂ¹ø¤¬¼å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÂ¹ø¤ÎÄË¤ß¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¡£
¡ Æü¾ïÅª¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±
¢ ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½¬´·¤¬¹üÈ×¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÊÝ¤Á¡¢¸Ô´ØÀá¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¹ø¤ÎÄË¤ß¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀ°¤¨¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ²¹ø¶Ú¡×¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÊâ¤±¤ë¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÄ²¹ø¶Ú¡Ê¤Á¤ç¤¦¤è¤¦¤¤ó¡Ë¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¶ÚÆù¤ÏÂ¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢Êâ¹Ô¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤³¤ò¤Û¤°¤·¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤â¼«Á³¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä²¹ø¶Ú¤ÏÇØ¹ü¤«¤é¹üÈ×¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È»ÑÀª¤ÎÍ×¡É¡£
¡¡¹Å¤¯¤Ê¤ë¤È¹üÈ×¤¬¤æ¤¬¤ß¡¢Æ°¤¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¸Ô´ØÀá¤¬·Ú¤¯Æ°¤¡¢¹üÈ×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼«Á³¤ËÀ°¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÊâ¤±¤ë¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¡É¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¡Ö¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯¡£Ä²¹ø¶Ú¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Û¤°¤·¡¢¹üÈ×¤Îº¸±¦º¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡¡Â³¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¸Ô´ØÀá¤¬·Ú¤¯Æ°¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂÁ©¤Ï¡¢²¼¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¢¨²èÁü¤Ï½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡£
¡ý¡Ö¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¡×¤Î¥ï¡¼¥¯
¡¡¡Ú¼ê½ç1¡Û
¢¡¤Ò¤¶Î©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸µÓ¤ò¼Ð¤á45ÅÙÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤òÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£¾å²¼¤Ë¿ô²ó¥Ð¥¦¥ó¥É
¡¡´¶¤¸¤è¤¦¡§¤µ¤é¤Ë¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ä²¹ø¶Ú¤ò¤Û¤°¤¹
¡¡¡Ú¼ê½ç2¡Û
¢¡¼¡¤Ë¡¢º¸µÓ¤ò¼Ð¤á45ÅÙ¤Ë³«¤¡¢º¸¼ê¤Çº¸Â¼ó¤ò¤Ä¤«¤à
¡¡±¦¼ê¤Ï¾²¤Ø¡£º¸ÏÓ¤Ç¡¢º¸µÓÆâÂ¦¤ò³°Â¦¤Ø¤°¡Á¤Ã¤È²¡¤¹
¡¡¡Ú¼ê½ç3¡Û
¢¡Æ¬¤ò¾²¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ª¤í¤·¡¢¤Ò¤¶¤ò¤æ¤é¤·¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò·Ú¤¯¤æ¤¹¤Ã¤Æ¤Û¤°¤¹
¡¡´¶¤¸¤è¤¦¡§º¸¤Î¸Ô´ØÀá¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î¤Û¤°¤ì¤ò´¶¤¸¤ë
¡¡¡Ú¼ê½ç4¡Û
¢¡È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¢¨¹Å¤¤Â¦¤Ï¾¯¤·Ä¹¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤æ¤ë¤á¡¢ÄË¤ß¤òº¬ËÜ¤«¤é´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
´Æ½¤¼Ô¡§Ìð¾å Íµ¡Ê¤ä¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÀßÎ©¼Ô¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¢ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È
1953Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¡£ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤»Ü½Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤ò´°À®¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºßÌó400Ì¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¿¿¿ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø100ºÐ¤Ç¤âÄË¤¯¤Ê¤¤ ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î½ñÀÒ¤ÏÎß·×32ºý¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï77ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£±ó³ÖÃÏ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÈÄÌ¿®¶µ°é¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
