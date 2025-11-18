「危険な体つきだ」ますます磨きのかかった愛されボディに…韓国で“最もグラマラスな女芸人”に注目【PHOTO】

韓国で“最もグラマラスな女芸人”と呼ばれるメン・スンジが、強烈なスタイルをみせつけた。

【写真】メン・スンジ、すごいボリューム感

メン・スンジは最近、自身のインスタグラムに特別なコメントなしに、1枚の写真を投稿した。

公開された写真でメン・スンジは、クロップ丈のトップスとインナーウェアを身につけ、カメラの前でポーズをとっている。

彼女特有のボリューム感はもちろん、引き締まった腹筋と、キュッとした臀部から太ももにかけてのラインが視線を奪った。圧倒的なシルエットだ。

また、芸人とは思えない美貌も際立っている。

写真を見たファンらは「可愛い」「とても美しい」「危険な体つきだ」「骨盤美女ですね」といった絶賛コメントを寄せた。

（写真＝メン・スンジInstagram）

なお、メン・スンジは個人配信活動やさまざまなコンテンツ制作を続けながら、活発にファンと交流を続けている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという提案を一蹴し、話題になったことも。