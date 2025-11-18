Her lip toのホリデーコレクション登場♡冬を彩る特別な装いをチェック

Her lip toから、冬のきらめきを閉じ込めたホリデーコレクションが登場。2025年11月29日～12月4日に東京、12月5日～8日に大阪で開催される「HER LIP TO HOLIDAY 2025」では、新作ドレスや人気のジャカードアイテムなど、シーズンムード高まるラインアップが勢ぞろいします。会場はボルドーのベルベットが彩るフェスティブな空間に♡心華やぐホリデー気分を楽しめる特別なイベントです。

華やぐホリデー新作ラインアップ

今回のホリデーコレクションの象徴となるのは、レイヤード風のフリル袖が優雅に揺れる「Isaline Long Knit Dress」（26,000円）。

カラーはblack、burgundyの2色、サイズはS・Mで展開します。

「Moor Argyle Ribbon Knit Dress」（24,500円）はgray、burgundy、blackの3色展開で、サイズはS・M。

さらに、ラメ糸がきらめく「Corinthia Shaggy Knit Set」（26,000円）はcrystal pink、white、blackの3色、サイズS・Mで冬らしいふわりとした質感が魅力です。

冬のおしゃれを格上げする名品

「Aerienne Cable-Knit Ribbon Cardigan」（19,000円）はsnow、black、redの3色展開で、サイズFのゆったりシルエットが愛らしい一枚。

「Bristol Plaid Ribbon Dress」（26,000円）はroseとbeigeの2色で、サイズS・Mのフレンチクラシカルな雰囲気が魅力です。

「Belmont Floral Velour Dress」（26,000円）はblackのみの展開で、サイズS・M。しっとりとしたベルベット調の素材がホリデー気分を高めてくれます♪

東京・大阪でイベント開催

「HER LIP TO HOLIDAY 2025」は、11月29日～12月4日に東京・House of Hermeで、12月5日～8日に大阪・Imagine & Design Salonで開催。

チケットは先着順で、東京は11月18日20時、大阪は11月25日20時より予約受付がスタートします。

期間中はフリー入場日もあり、混雑時には整理券対応となる場合も。ホリデーの世界観を堪能しながらお気に入りのアイテムに出会える特別なショッピングイベントです。

心ときめく冬の魔法をまとって♡

Her lip toが贈る「HOLIDAY 2025」は、冬の物語に入り込んだような世界観と、特別感あふれるアイテムが魅力。

華やかなドレスからふわりとしたニットセット、愛らしいカーディガンまで、心がときめくラインアップがそろっています。

東京と大阪で開催されるショッピングイベントでは、実際に手に取って楽しめるのも嬉しいポイント♡この冬、自分らしいホリデースタイルを見つけてみてください。