8歳差“寝たくない妹vs眠たい兄”この動画から2年７ヵ月後…「眼福すぎる」「きゅんがヤバい」
小さな妹を「トントン」しながら自分が寝落ちしそうになる8歳兄。それから2年7ヵ月後の2人を収めた動画に132万再生の反響があり、「尊い…」「眼福すぎます！」「これはヤバい。きゅんがヤバい」など悶絶する声が寄せられている。投稿者で、仲良し３人きょうだいのほっこりする日常を投稿しているhikaさんに話を聞いた。
【写真】“寝たくない妹vs眠たい兄”2年７ヵ月後…
■今しか見られない…年の差きょうだいの可愛すぎる寝かしつけ風景
――思わずほっこりしてしまう兄妹の“寝かしつけ”を収めた動画に反響がありました。
「今しか見られない貴重な姿と思い、成長の記録として残しておこうと撮っていたんですが、まさか2年7ヵ月後にも同じ光景が撮れるとは思わず（笑）。せっかくだったので比較動画を作り投稿しました」
――「トントン」しながら眠たくなるのは“寝かしつけあるある”ですよね。“寝たくない妹vs眠たい兄”の結末はどうなるのでしょうか（笑）？
「幸せそうにウトウトしているにーにですが、妹が寝てくれないため、しばらくすると起きることになります（笑）。妹も泣くことなくお兄ちゃんの上で快適そうにしていたので、私もそのまま見守っていました」
――完全に寝落ちせず、眠いながらもちゃんとお世話をしてくれるのは頼もしいですね。8歳差のお兄ちゃんだけでなく、５歳差のお姉ちゃんが次女ちゃんを可愛がっている様子も多数投稿されています。
「上２人にとっては年の離れた妹になるので、普段から本当によく可愛がってくれていますね。赤ちゃんの頃も、よくどっちが妹を抱っこするのか取り合いをしていました（笑）」
――年の差きょうだいの育児において、心がけていることはありますか？
「お互い何か困っていることがあったら、きょうだい間で助け合ったり、手伝ったりするように声を掛けるようにしていますが、“年の差があるから”と意識していることはないと思います。とにかく元気に成長してくれれば…と願っています」
