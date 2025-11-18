好き＆行ってみたい「長野県の商店街・市場」ランキング！ 2位「野沢温泉朝市」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜60代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「長野県の商店街・市場」を紹介します！
回答者からは「野沢の温泉街の情緒と朝市の雰囲気がめちゃくちゃ合う」（50代男性／東京都）、「温泉で一泊し早朝の朝市を堪能してみたい」（40代男性／三重県）、「あけび細工や手作り民芸品を見たい」（30代男性／三重県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「観光地としても有名で、ショッピングやグルメを楽しめる雰囲気が魅力的なので」（50代女性／愛知県）、「軽井沢を代表する観光商店街というイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「軽井沢の代表的な観光地で、お土産屋さんやレストラン、カフェなどが立ち並び、散策するだけでも楽しめるからです」（60代女性／愛知県）といった声がありました。

※回答者のコメントは原文ママです

(文:坂上 恵)
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：野沢温泉朝市（野沢温泉村）／41票2位は「野沢温泉朝市（野沢温泉村）」でした。温泉街の大湯通りで開かれる朝市は、地元産の野菜や果物、民芸品が並び、地元住民とのふれあいも楽しめるアットホームな雰囲気が魅力。四季折々の風景とともに、長野らしさを味わえるスポットとして支持されています。
1位：旧軽井沢銀座（軽井沢町）／86票1位は「旧軽井沢銀座（軽井沢町）」でした。旧軽井沢を象徴するメインストリートとして、多彩なショップやカフェが軒を連ねる人気観光地です。歴史ある建物と洗練された街並みが共存し、散策やショッピングが楽しめる点が魅力。季節ごとの表情も美しく、何度でも訪れたくなるエリアです。
回答者のコメントを見ると「観光地としても有名で、ショッピングやグルメを楽しめる雰囲気が魅力的なので」（50代女性／愛知県）、「軽井沢を代表する観光商店街というイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「軽井沢の代表的な観光地で、お土産屋さんやレストラン、カフェなどが立ち並び、散策するだけでも楽しめるからです」（60代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)