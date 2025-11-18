代表戦を終え、韓国チアのイ・ジュウンさんがインスタグラムを更新

韓国代表チアリーダーの人気メンバー、イ・ジュウンさんが17日、自身のインスタグラムを更新。野球日本代表「侍ジャパン」と熱戦を繰り広げた韓国代表の応援で来日しており、代表戦の様子を公開した。ファンからは「可愛すぎた」「韓国の女神」とコメントが寄せられた。

イさんはこの日、紺の代表ユニホームで声援を送る様子など、4枚の画像を公開。テキスト部分には韓国の国旗とハートの絵文字が添えられており、韓国代表への思いを2つの“マーク”で表現した。15日と16日に東京ドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」では、左翼席に陣取る韓国応援団の最前列でダンスなどを披露し、選手を鼓舞した。

インスタグラムのフォロワー131万人を超える人気チア。今季、KIAタイガースから台湾・富邦ガーディアンズに移籍し話題となっていた。イさんをはじめとした韓国チアは、試合の中継映像で何度も映し出されるなど、日本ファンの関心も高かった。

人気チアの投稿に悶絶するファンが続出。「つか、可愛いすぎるのよ」「とても美しい」「最高」「笑顔が思い出に残った」「会いたかった！」「お疲れ様〜ゆっくり休んでね〜」「日本にまた来てね」とコメントを寄せていた。（Full-Count編集部）