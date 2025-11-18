マクドナルド「グラコロ」11．26発売！ 新作はビーフシチューをイメージした“贅沢バーガー”
「マクドナルド」は、11月26日（水）から、冬の定番バーガー「グラコロ」と新商品の 「コク旨ビーフデミグラコロ 」を、全国の店舗で発売する。
【写真】どっちも食べたい！ 冬の定番「グラコロ」登場
■濃厚ビーフデミフィリングの味わい
今回で33年目を迎える「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。昨年、史上初のリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加えて、よりクリーミーに仕立てた一品が今年も味わえる。
また、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」は、「グラコロ」に、炒めた牛肉と玉ねぎの旨みとコクが特長のビーフデミフィリングを合わせた、贅沢な味わいが楽しめるバーガー。ビーフシチューをイメージした濃厚なビーフデミフィリングと、バター香る蒸しバンズが、グラタンコロッケのおいしさを引き立てるという。
加えて、サイドメニューには「グラコロ」とも相性抜群な「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」が期間限定で登場。香ばしいローストガーリックにまろやかなバターの風味が後引くおいしさは、外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにぴったりだ。
なお、11月25日（火）からは、今年で5回目の登場となる多部未華子が“グラコロソング”を口ずさみながら、待望の「グラコロ」の魅力を伝える新テレビCM「コク旨ビーフデミグラコロ」篇が放映される。
さらに今年は、「グラコロ」から新たな“おいしいニュース”を発表予定。詳細が明かされる12月10日（水）の続報に期待したい。
