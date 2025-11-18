【香港】
雇用統計（10月）17:30
予想　4.0%　前回　3.9%（失業率)

【米国】
製造業新規受注（8月）19日00:00
予想　1.3%　前回　-1.3%（前月比)

耐久財受注（確報値）（8月）19日00:00
予想　2.9%　前回　2.9%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

NAHB住宅市場指数（11月）19日00:00
予想　N/A　前回　37.0 （NAHB住宅市場指数)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります