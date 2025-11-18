本日の予定【発言・イベント】
9:30 豪中銀議事録（11月4日開催分）
15:30 高市首相と植田日銀総裁が会談
18:30 ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、ビデオ会議出席
20:00 ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、記者会見
22:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席
22:15 米ADP民間雇用者数（週次）
19日0:30 バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
1:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 ディングラ英中銀委員、イベント「所得増加と消費低迷の謎を解く」出席
訪日外客数（10月）
欧州デジタル会議、メルツ独首相とマクロン仏大統領出席
トランプ米大統領とサウジアラビアのムハンマド皇太子が会談
米中経済安全保障調査委員会（USCC）年次報告書
マイクロソフト年次イベント「Ignite」（サンフランシスコ、21日まで）
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
